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ONU adopta resolución histórica para frenar el reclutamiento digital de niños en conflictos armados

La resolución reconoce que las nuevas tecnologías pueden ser empleadas para facilitar o amplificar diversas formas de violencia contra los niños.

Foto: creada por Magnific
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Noticias RCN

AFP

octubre 19 de 2026
09:38 p. m.
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución sin precedentes orientada a proteger a los niños de la violencia en contextos de conflictos armados mediante la regulación y prevención del uso de tecnologías digitales.

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La iniciativa busca impedir que grupos armados utilicen redes sociales, plataformas de videojuegos y servicios de mensajería para captar menores de edad y someterlos a distintas formas de violencia.

La resolución también insta a los Estados miembros a fortalecer sus sistemas de protección infantil frente a los riesgos asociados al entorno digital, en un contexto en el que la ONU ha alertado sobre un aumento histórico de las violaciones graves contra niños en zonas de conflicto.

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Prohibir el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales

El texto aprobado pide expresamente a las partes involucradas en conflictos armados abstenerse de utilizar herramientas digitales para el reclutamiento de menores.

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La resolución reconoce que las nuevas tecnologías pueden ser empleadas para facilitar o amplificar diversas formas de violencia contra los niños, por lo que solicita la adopción de medidas preventivas y mecanismos de denuncia y apoyo para las víctimas.

Asimismo, insta a los gobiernos a incorporar estrategias específicas dentro de sus sistemas nacionales de protección de la infancia para reducir los riesgos derivados del uso indebido de tecnologías digitales en escenarios de guerra y violencia armada.

La embajadora griega Aglaia Balta, presidenta del Consejo de Seguridad y promotora de la iniciativa, aseguró que la resolución fortalece la respuesta colectiva de la comunidad internacional frente a amenazas que evolucionan con la misma rapidez que las tecnologías que las sustentan.

Educación digital y preocupante aumento de abusos contra menores

Además de las medidas de protección, la resolución anima a los Estados a invertir en estructuras de educación a distancia, programas de alfabetización digital y acceso a la educación para los niños afectados por conflictos armados.

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Aunque la votación fue aprobada de forma unánime, delegaciones de Estados Unidos, Rusia, China y Somalia manifestaron reservas sobre algunos aspectos del texto tras su adopción.

La decisión llega en un momento de creciente preocupación internacional. Según cifras de la ONU, durante 2025 se registraron 38.558 violaciones graves contra 24.174 niños en conflictos armados, entre ellas asesinatos, mutilaciones, reclutamientos forzados, secuestros, violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales, así como restricciones al acceso de ayuda humanitaria. Se trata del nivel más alto documentado por las Naciones Unidas hasta la fecha.

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