Reclutamiento de menores, una realidad que sigue afectado a cientos de familias en Colombia

Lamentablemente, el reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley es una realidad y un grave delito que sigue afectando a cientos de familias en varios municipios del país.

“Lo más difícil y lo que me golpeó mucho fueron las caminatas, porque cuando se están pasando de un lado a otro, de territorio, son 5 o 6 días caminando y es poco lo que tú descansas porque en las noches es donde más tú caminas”, le dijo a Noticias RCN una víctima del ELN

Y es que este drama que viven muchas familias en Colombia es una realidad que nunca ha desaparecido, pues las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales siguen con esta práctica considerada un crimen de guerra.

“Ella me decía: ‘Mami, la verdad es que allí se juntaban tres o cuatro de mi edad. Nosotros comentábamos de cómo era allá... Les daba miedo de ver cuando les colocaban esas armas”, dijo la mamá de una menor reclutada por las disidencias Farc.

Por su parte, alias Jonathan, reclutador desertor de las Farc, aseguró que “uno les hace un engaño, si no les gusta la guerrilla, en 20-15 días o en un mes volverán a salir, y eso es mentira, después de que estén allá, no vuelven a salir”.

Estas son solo algunas de las voces que hacen parte de una problemática que, desafortunadamente, ha recrudecido en Colombia en los últimos meses.

"La persona que me entró al grupo, entraba también a mucha gente, o sea, cuando llegué allá fue increíble ver que había muchas personas como yo que entraban así, por problemas en su casa”, continuó el relato de la menor reclutada por el ELN.

Así, con engaños, tanto disidencias de las Farc como el ELN se han llevado a cientos de niños y niñas para hacerlos parte de una guerra que no define edades ni géneros.

Informe de la Policía sobre reclutamiento de menores

El informe policial conocido por Noticias RCN detalla que alias Garganta, ‘Pirry’, ‘El Calvo’ y alias La Abuela, son los cuatro principales reclutadores del ELN que ordenan cometer este delito en departamentos como Arauca, Cauca, Antioquia, sur de Córdoba y Chocó.

Estos criminales no solo obligan a los menores a trabajos forzosos, sino también a entrenarse para esa guerra que no es suya, pues les enseñan todo tipo de movimientos militare como a arrastrarse en la espesa selva, a cruzar ríos, obstáculos y caminar sigilosamente para atacar a la fuerza pública.

“En una de estas caminatas me caí en un río, me di muy fuerte contra una piedra y empecé a sangrar muchísimo. Me puse muy maluca, apenas íbamos empezando y lógicamente allá no te van a llevar al hospital”, dijo una menor reclutada.

Sin embargo, lo más triste de la situación es que no todos los niños y jóvenes logran huir del reclutamiento, pues son amenazados de muerte o terminan heridos.

Según cifras del Icbf, en 2018 fueron reclutados 150 menores, en 2019, 97, y en 2021, 71. El ELN sería el responsable del 38% de los casos; las disidencias de las Farc del 34% y el Clan del Golfo del 20%.

