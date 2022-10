Reforma Política: ¿Las listas cerradas impedirían la elección de ciudadanos del común?

La reforma política pasará a debate en la Cámara de Representantes luego de su aprobación en la reciente plenaria del Senado, en donde se dio una amplia discusión que dejó por fuera el voto obligatorio y mantuvo la propuesta de las listas cerradas para cargos de elección popular.

Este último punto se ha convertido en uno de los más polémicos de la reforma, pues mientras es presentada por los ponentes y representantes de Gobierno como una forma para combatir la corrupción; otros legisladores consideran que lo único que haría este artículo sería mantener “atornillados” en el Congreso a algunos políticos.

Jota Pe Hernández, uno de los férreos opositores de este articulado al interior del Senado, habló con NoticiasRCN.com sobre su posición frente a la reforma política y la propuesta de implementar listas cerradas obligatorias para cargos de elección popular.

Para Hernández, con las listas cerradas “mueren las posibilidades para los ciudadanos del común” de ser elegidos mediante el voto popular, pues aseguró que son los directivos y “caciques” de los partidos los encargados de escoger a quienes llegan a las elecciones.

Mueren las posibilidades para los ciudadanos del común, porque cuando los directivos del partido entren a armar la lista no van a escoger a un ciudadano cualquiera, cuando pueden elegir a un tipo que les va a pagar entre $400 y $200 millones por el puesto, al que tenga la estructura política que les conviene o al que se deja manipular.

Además, el congresista resaltó que su triunfo en el Congreso de la República se dio mediante una lista abierta y afirmó que, de no ser así, “nunca hubiera llegado”.

Frente a la paridad de género y el argumento que defiende las listas cerradas para asegurar la elección de al menos el 30% de las mujeres en el Congreso, Jota Pe manifestó que, aunque está de acuerdo con eso, “no tiene que ser lista cerrada para que las mujeres tengan la suficiente representación, incluso con lista abierta puede ser mayor su participación”.

Hernández ha sido uno de los más críticos con la reforma política, e incluso ha afirmado que durante los seis debates que siguen para la aprobación del proyecto se convertirá en “una piedra en el zapato” para impedir que se materialicen artículos que, en su consideración, podrían incrementar la corrupción en el legislativo.

La reforma política se acomoda a los beneficios de algunos congresistas que aman estar atornillados en el poder. Varios que la están aprobando me han dicho que no están de acuerdo y que no les gusta, pero tienen que votarla positiva por sus acuerdos y compromisos.