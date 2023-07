“El Gobierno anterior no nos informó”: Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre el escándalo de robo de petróleo

Ecopetrol se declaró víctima del millonario robo de petróleo, mientras la Fiscalía y la Dijín incautaron recientemente los bienes de al menos 17 personas que estarían involucradas en el caso. Estas dos situaciones volvieron a poner sobre la mesa el hurto que se investiga hace varios años, y del que hasta hace poco comenzaron a conocerse detalles. La cosa es más o menos así: empresas legales en Colombia presuntamente usaron crudo robado por el ELN del oleoducto Caño Limón – Coveñas para mezclarlo con petróleo de origen venezolano. Lo que hacían era comercializar el recurso y enviarlo principalmente a Asia, haciéndolo pasar como residuo, para así pagar menos impuestos. En este proceso también se habría cometido el delito de lavado de activos.

En entrevista con La FM, el presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, habló del robo del que es víctima la empresa hace décadas y reveló que la anterior administración no le informó lo que estaba ocurriendo. Agregó que se había enterado gracias a medios de comunicación.

La FM: ¿lo que estamos descubriendo sobre Ecopetrol hace parte de una investigación de hace varios años?

Así es. Es gravísimo, un robo sistemático del que ha venido siendo sujeta la infraestructura de transporte de crudo y líquidos de Ecopetrol. El 61% del crudo hurtado se concentra en el oleoducto Cano Limón - Coveñas y el 86% del oleoducto Pozos Colorados – Galán, en lo que obviamente hemos estado muy atentos y pendientes de todos los hechos delincuenciales que suceden allí.

¿Usted se dio cuenta de que habría una intención de ocultar nombres de responsables?

La investigación está en curso y este proceso tiene una audiencia en octubre. En la medida en que nos hemos venido informado, obviamente hay una cantidad de situaciones de las que estamos atentos. Hemos hecho una auditoria muy importante en la que se hicieron rastreos a los sistemas internos y protocolos que se deben desarrollar. Hasta ahora no ha sido posible detectar que hubiera internamente funcionarios de Ecopetrol involucrados.

Son más de 400 gigas de información, una revisión de más de 1.2 millones de archivos que incluye el 100% de las guías de transporte de las empresas involucradas.

¿Hay o no una responsabilidad clara por parte del expresidente de Ecopetrol?

La investigación no arroja ninguna responsabilidad de nadie de Ecopetrol, sí de personal de contratistas que están siendo investigados.

Los responsables estaban infringiendo reglas internacionales cuando traían petróleo venezolano. ¿Eso podría trascender internacionalmente?

Esa es una de las partes más relevantes de la investigación. Hay dos tipos de delito: uno, defraudación de fluidos cuando ponen válvulas que conectan con la infraestructura de transporte para extraer el crudo, el segundo, la vuelta que le dan al mismo para inyectarlo al sistema con otras calidades dentro de una operación comercial.

¿Ecopetrol podría tener sanciones internacionales por ello?

Lo sé muy bien y conocemos perfectamente las normas a las que estamos sometidos. Importante que se sepa que Ecopetrol se hizo víctima en este proceso. Hemos hecho la consulta a nuestros analistas internacionales y obviamente dadas las características de esto está claro que no hemos cometido ningún delito. Estamos tranquilos, pero vigilantes y atentos.

¿Ecopetrol puede recuperar lo que le robaron?

Sí. Dicho proceso está en etapa de acusación, peo para octubre se tiene prevista la audiencia y esperamos que con esos embargos que han hecho se puedan recuperar dichos activos; sin embargo, son décadas de este robo permanente, entonces estamos llamando a la articulación de las Fuerzas Militares para enfrentar este delito.

¿En el empalme el Gobierno anterior le advirtió lo que estaba ocurriendo?

Debo admitir que no. Durante el proceso de empalme no supe nada. Cuando los medios empiezan en las unidades investigativas y en los diarios a hablar del tema, empezamos a enterarnos. Lo que yo he conocido es que desde abril del año 2021 empieza la Dijín a solicitar información y hubo apoyo permanente de Ecopetrol

¿Qué han podido saber del empleado de Ecopetrol Jaime Fernández Uribe y su papel en este robo?

Como usted lo menciona, es una persona que ya no pertenece a la empresa. Esto se está investigando dentro del proceso que se adelanta, pero no tengo la información.

¿No le parece que hubo una falta de transparencia en el empalme?

Sí. Para mí es importante saber que se han adelantado las investigaciones. Le estamos dando la relevancia y entendíamos que venía un proceso en curso y se estaba colaboran para ello. Lo que tenemos que denotar es que las investigaciones siguen su trámite y estamos atentos a que se resuelva y sobre todo a prevenir hacia el futuro algo similar.

¿Cómo se dan cuenta de que les están robando tanta plata?

Es gravísimo, imagínese que se roben un millón de barriles al precio de hoy, son 80 millones de dólares. Esto va con destino a la producción de coca y otros elementos. La realidad es que estamos frente a una situación delicada en la que estamos incorporando tecnología.

Minhacienda dijo que la administración que estaba es responsable. ¿Usted qué piensa?

No sé qué información tenga el ministro sobre la que yo tengo. La que yo tengo dice que eso no está determinado.