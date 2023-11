“Qué tontería”: primer rifirrafe entre el presidente Petro y alcalde electo Galán por el metro de Bogotá

En el marco de la primera reunión de empalme entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, este último envió un mensaje al presidente Gustavo Petro por el metro de Bogotá, tema que ha sido polémica durante los últimos meses por la decisión de hacer o no un tramo subterráneo.

“Mi discusión con la Nación va a ser siempre a través de canales institucionales, respetuosa, con el presidente de la República, pero también tenemos que exigir respeto por la autonomía de Bogotá y territorial, porque Bogotá define un proyecto, lo impulsa y lo saca adelante, y no debe la Nación entrar a que se replantee”, fueron las palabras de Galán.

“Qué tontería”: respuesta del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Galán, a través de su cuenta en X (antes llamada Twitter). Abrió el mensaje diciendo: “Qué tontería”.

Apuntó también que en su gobierno no se ha hecho nada para detener la construcción del metro elevado, no obstante, recordó que “en nueve años no lo han hecho”.

“Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa (Claudia López), pero después, nos insultó por acoger su propuesta”, agregó el jefe de Estado.

“El metro de Bogotá es lo que Peñalosa quiso que fuera”: presidente Petro

En otra publicación insistió en que “nadie ha detenido el metro”, por lo que solicitó que no se le calumnie.

“Si el metro elevado no avanza busquen los culpables en las cláusulas del contrato. El Gobierno nacional a través de Duque, ha dado todas las garantías para que se haga. La pregunta es, y ¿por qué no la han hecho?”, cuestionó.

La polémica por el metro de Bogotá

Recientemente los bogotanos han sido testigos de un constante rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la administración distrital por cuenta de la construcción del metro de la capital. ¿La razón? Decidir si finalmente se hace o no un tramo subterráneo para la primera línea.

Uno de los hechos más polémicos en medio de la discusión fue por la visita del presidente Petro a China, donde se reunió con directivos de la empresa China Harbour Engineering Company Limited, accionista mayoritaria del consorcio que construirá este medio de transporte en la capital de la República.

Como conclusión de este encuentro el mandatario sugirió que la posibilidad de que el metro sea subterráneo era viable técnica y jurídicamente, pero dudó si lo sería políticamente. Además, dijo que el Gobierno financiaría el 100% de la primera línea, pero se debía licitar una fase del sistema bajo tierra desde la carrera 50 con avenida Primera de Mayo hasta la calle 72.

Este gesto produjo malestar en la alcaldesa Claudia López, quien le respondió puntualmente: “El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá”.

Al final de este episodio, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, aseguró que su país no se involucrará en la decisión de cómo construir la primera línea del metro de Bogotá, y aclaró que es netamente elección de los colombianos.

“Se trata de un proyecto colombiano y hay un contrato aprobado en Colombia. No corresponde a China hablar de cambiar o no este contrato”.