Flavia Dos Santos fue robada en Bogotá: se metieron a su casa y las cámaras estaban apagadas

A través de sus redes sociales, la presentadora brasileña, Flavia Dos Santos, denunció que sufrió un duro robo en su casa ubicada en un sector exclusivo de Bogotá mientras no se encontraba en el lugar.

Indicó que cuando ingresó a su residencia, la cual se encuentra en el barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, encontró con que se le habían metido y asegura que se "robaron todo". El colmo, es que al revisar las cámaras de seguridad, se dio cuenta que estas estaban apagadas.

"Volver a casa y descubrir que fuimos robados… ¡Sí! Robo planeado, cámaras de seguridad apagadas…. Y nadie vio ni supo ni avisó. Y se llevaron todo…", escribió en su cuenta de X.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el robo a Flavia Dos Santos

Noticias RCN pudo confirmar con la Policía Metropolitana de Bogotá que la sexóloga sí fue víctima de este hurto en su propiedad. Según los relatos de la víctima, las cámaras estaban apagadas y se percató del hurto de joyería.

Adicionalmente, se indica que a Sijín de la Policía ya tiene el caso asignado de cara a una investigación para conocer qué fue lo que pasó y qué falló a nivel de seguridad en la vivienda de la reconocida presentadora y autora brasileña.

El relato de Flavia Dos Santos sobre el robo en su casa en Bogotá

De acuerdo a lo que comentó en sus historias de Instagram, recién este 10 de enero regresó a Bogotá tras estar en su natal Brasil, pero ni siquiera alcanzó a llegar a su casa, cuando la señora que trabaja con ella, le informó sobre lo sucedido.

"Así vamos en Bogotá. Acabo de llegar al aeropuerto, ni siquiera he llegado a mi casa, pero me acabo de enterar por la señora que trabaja conmigo que entraron a mi apartamento y me robaron todo. Voy para la casa a ver qué es lo que sobró, pero así va la seguridad", dijo Dos Santos.