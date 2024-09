Revelan la causa exacta de la muerte del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández

Sobre el mediodía del 2 de septiembre, el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Santander, confirmó el fallecimiento de Rodolfo Hernández, quien permaneció los últimos dos meses hospitalizado por complicaciones derivadas del cáncer terminal que padecía.

El excandidato presidencial anunció hace poco más de un año que batallaba contra un cáncer que terminó haciendo metástasis en su organismo. Finalmente, la enfermedad se alojó en el inicialmente en colon y luego en el hígado.

El centro asistencial donde permanecía Hernández reveló la que habría sido la causa exacta de su muerte:

En mayo de 2023 Rodolfo Hernández confirmó su diagnóstico de cáncer de colon derecho. Un mes después, en sus redes sociales, a través de un video reveló detalles de los primeros síntomas de la enfermedad

Me sentía como lleno, no dolor grande, sino como lleno, y no había comido