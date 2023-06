Rodolfo Hernández habló del cáncer de colon y su aspiración a las elecciones de octubre

En las últimas horas el excandidato presidencial Rodolfo Hernández reveló detalles de su condición de salud actual por el cáncer de colon que padece desde hace algunos meses. A través de su cuenta TikTok, no solo habló de su enfermedad, sino también de sus aspiraciones políticas para las elecciones territoriales que se celebrarán en octubre.

Aunque no precisó si irá nuevamente por la Alcaldía de Bucaramanga o intentará medirse a la Gobernación de Santander, Hernández dijo que pese a su enfermedad “todos esos políticos van a quedar mamando”.

Sin embargo, Rodolfo Hernández cuenta con una inhabilidad para ocupar cargos públicos por 14 años, luego de que la Procuraduría emitiera una sanción por corrupción en la adjudicación de un contrato para favorecer a la empresa Vitalogic.

El exalcalde de Bucaramanga confesó detalles de su enfermedad. Comenzó por explicar cómo fueron los primeros síntomas para determinar su diagnóstico.

Me sentía como lleno, no dolor grande, sino como lleno, y no había comido