Saúl Kattan aclara su posible nombramiento como presidente de Ecopetrol: "No estamos en la lista todavía"

Tras la salida del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, su puesto ha quedado en un limbo. Aún es incierto quién puede ser su reemplazo, sin embargo, ya hay algunos nombres que están sonando.

Precisamente, se ha hablado sobre la posibilidad de que Saúl Kattan, quien hace parte de la junta directiva de la empresa, sea su sucesor en este importante puesto. Aunque hasta el momento esto es incierto, porque él mismo aclaró que esta decisión será tomada por una firma externa que evaluará a los aspirantes.

Al ser cuestionado sobre su posible nombramiento, Kattan le dijo a Noticias RCN que "podría serlo, pero hasta ahora no estamos en la lista".

"Todavía no hay lista de cazatalentos y todavía no hay candidatos en la lista. Pero sí podría serlo, por supuesto", señaló el presidente de la junta directiva de la petrolera colombiana.

Aunque Kattan dejó en claro que tendrá que evaluar su aspiración a la presidencia de Ecopetrol. "Tendría que pensar yo también si quiero entrar en el proceso o no. Eso pues obviamente no lo he considerado", subrayó.

Igualmente, el funcionario dijo que la salida del expresidente Bayón no se debió a temas personales o políticos. "Aquí le metemos un poquito más de política al asunto, pero como lo he dicho, el promedio en el que están los presidentes en empresas grandes es de 7 años".

Sus opiniones sobre la explotación de petróleo

Saúl Kattan aseguró en entrevista con Noticias RCN que se debe continuar con la explotación de petróleo en el país, "para poder financiar esta transición energética". Según él, este cambio debería darse en cerca de 15 años.

"Yo creo que es cuestión de tiempo. Mi objetivo sería incluso aumentar la producción de petróleo y poder llegar a superar el millón de barriles diarios, pero que la participación del petróleo empiece a bajar en los ingresos y en los resultados de la empresa", concluyó.