Novedades de Guanumen, reforma a la salud y el proyecto que prohibiría apps de transporte

En el Termómetro Político de Noticias RCN le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder.

¿Sebastián Guanumen ‘le correría la silla’ a otro funcionario?

El Termómetro Político supo que para que Guanumen ocupe el cargo de cónsul en Chile, falta un pequeño detalle: remover a un funcionario de carrera que actualmente está allí. Al parecer, el que fue asesor del presidente Gustavo Petro terminó ‘corriendo la silla’ a alguien más. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores está triangulando todo para poderlo reubicar.

Piden conocer el texto de la reforma a la salud

Después de que el presidente Gustavo Petro diera la orden de socializarla, los primeros en ser citados por la ministra de Salud, Carolina Corcho, a su despacho, fueron los congresistas de las comisiones séptimas de Cámara y Senado. Este es el mensaje que les llegó:

“Cordial saludo estimadas y estimados representantes. Confirmamos sesión de mañana martes 31 de enero de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. en el Ministerio de Salud y Protección Social, piso 4. Últimos tres capítulos y conclusiones de la reforma a la salud”.

Según el mensaje, los temas son el “modelo de atención actual” y el que sería el nuevo; el regimen laboral de los trabajadores del sistema de salud, y la inspección, vigilancia y control del sector.

No obstante, los congresistas están diciendo que quieren tener el texto de la reforma, que no se trata escuchar ideas generales y planes de política, sino que necesitan el articulado completo. Más de uno ya le ha mandado la razón que si no es con documento en mano, no asistirán.

La ‘rebelión’ del director del Icetex

El director del Icetex, Mauricio Toro, estaría en desacuerdo con el borrador del proyecto de ley con el que se prohibiría el uso de plataformas como Uber. Recordemos que cuando estuvo en el Congreso lideró el debate para regular esas aplicaciones.

Tras conocerse el texto que trae multas de hasta 10 millones a los usuarios de estos servicios, Toro buscó al superintendente, le escribió al ministro de Transporte y movió todas sus fichas en el Gobierno. Además, se ofreció a buscar una salida que no sea prohibir sino regular y que permita proteger el empleo de cerca de 100.000 personas que dependen de esas plataformas.