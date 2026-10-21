¿Se cayó el Presupuesto General de la Nación? El error de trámite que desató la polémica

El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en medio de una controversia luego de que se detectara una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

Aunque ambas corporaciones dieron su visto bueno al proyecto, una modificación incorporada en uno de sus artículos habría impedido completar correctamente el procedimiento legislativo antes del vencimiento del plazo legal.

La discusión se centra en el artículo 65, que terminó con dos parágrafos adicionales en la versión aprobada por la Cámara, pese a que el Senado había votado el texto sin esas modificaciones. El problema abrió dos interpretaciones sobre las consecuencias jurídicas del error y sobre el mecanismo que debe utilizarse para poner en vigencia el presupuesto.

¿Qué pasó con el artículo 65 del presupuesto?

La senadora Esmeralda Hernández explicó que el problema se originó durante las sesiones plenarias del 19 y 20 de octubre, cuando el Congreso avanzaba en la aprobación del presupuesto para la siguiente vigencia.

Según su relato, el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, había presentado una proposición para incorporar dos parágrafos al artículo 65. Sin embargo, decidió retirarla durante la discusión en el Senado, por lo que esa corporación aprobó el artículo en su versión original, sin los apartados adicionales.

La situación cambió durante la plenaria de la Cámara de Representantes. De acuerdo con la congresista, la proposición retirada terminó incluida en un bloque de artículos que fue sometido a votación, de manera que la Cámara aprobó una versión diferente de la que había pasado por el Senado.

La Secretaría General del Senado también se pronunció sobre la controversia y aseguró que en el registro oficial de las proposiciones aprobadas por esa corporación no figuraba ninguna correspondiente al artículo 65.

La diferencia es importante porque, cuando Senado y Cámara aprueban textos distintos de un proyecto de ley, se debe acudir al mecanismo de conciliación para unificar las versiones y someter el texto acordado a una nueva votación. En este caso, el plazo legal para aprobar el presupuesto venció sin que se realizara ese procedimiento.

Senador habla de un "error humano"

El senador Cristian Garcés reconoció que lo ocurrido es grave por la incertidumbre que genera alrededor de una decisión de alcance nacional. Sin embargo, insistió en que no se puede afirmar que el presupuesto quedó automáticamente eliminado sin revisar primero las alternativas jurídicas.

El congresista explicó que durante las plenarias se tramitan numerosas proposiciones y modificaciones, en medio de jornadas extensas y con plazos ajustados. En ese proceso, según su versión, terminó aprobándose en la Cámara una proposición que no había sido avalada por el Senado.

Es un error, la verdad, grave, porque pone toda Colombia y la institucionalidad a resolverlo y genera algún tipo de incertidumbre, caos, pero es un error humano.

Garcés sostuvo que las secretarías de ambas cámaras deben revisar el procedimiento y que el Gobierno tiene que tomar una decisión sobre la forma de poner en vigencia el presupuesto.

En su explicación inicial, el senador señaló que existía la posibilidad de expedirlo tomando como referencia el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas conjuntas.

Esmeralda Hernández sostiene que el presupuesto debe salir por decreto

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández tiene una interpretación diferente. Para ella, la ausencia de conciliación impidió que el proyecto completara el trámite legislativo y, por tanto, el presupuesto no podría convertirse en ley a partir de los textos aprobados en las plenarias.

Hernández explicó que el Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla una salida para estos casos: la expedición del presupuesto mediante decreto, con base en el proyecto presentado por el Gobierno y las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas.

La congresista señaló que esto tendría consecuencias sobre algunos de los cambios introducidos durante las plenarias, pues no todas las modificaciones aprobadas en esa etapa quedarían incorporadas en el texto que entraría en vigencia.

Su interpretación coincide con la decisión posteriormente anunciada por el Gobierno de expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante decreto, luego de la controversia por el artículo 65.