Denuncia sacude al Gobierno Petro: Mancuso habla de una supuesta petición para acusar a tres figuras de la oposición

Una reunión entre delegados del Gobierno Nacional y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada en octubre de 2025 en Valledupar, volvió al centro del debate tras las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso y la publicación de una columna del periodista Melquisedec Torres en El Colombiano.

En ella se aseguró que, durante ese encuentro, se habría intentado conseguir que antiguos jefes paramilitares declararan contra tres figuras políticas:

Álvaro Uribe Vélez.

Abelardo de la Espriella.

Germán Vargas Lleras.

Según la versión publicada, el propósito habría sido utilizar esas declaraciones en medio del escenario electoral.

Mancuso, por su parte, confirmó que durante la reunión se les habría solicitado hablar públicamente contra esas personas, aunque sostuvo que el encuentro tenía inicialmente otro objetivo, que era revisar los asuntos pendientes del proceso de paz con las AUC.

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En un video publicado en la red social X, Mancuso afirmó que delegados del Gobierno les habrían pedido a los antiguos comandantes paramilitares que acusaran públicamente a tres figuras.

Nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección.

Los nombres mencionados fueron Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras; sin embargo, Mancuso aseguró que ninguno de los participantes aceptó la solicitud y que la discusión terminó afectando el desarrollo de la reunión.

El excomandante también señaló a Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y al asesor Víctor de Currea-Lugo como las personas que, según él, les habrían planteado esa petición.

En ese sentido, Mancuso hizo una precisión sobre el papel del entonces presidente Gustavo Petro, aseguró que el mandatario no le pidió personalmente realizar esas declaraciones y sostuvo que corresponde a los involucrados aclarar ante la justicia lo ocurrido.

Además, manifestó que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía si es requerido para entregar su versión de los hechos.

La versión de Melquisedec Torres: una reunión que habría cambiado de propósito

En su columna de opinión, publicada para el medio El Colombiano, Melquisedec Torres describió una reunión reservada en un hotel de Valledupar, en la que habrían participado diez de los principales exjefes paramilitares y representantes del Gobierno.

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Según el periodista, el encuentro se había convocado para abordar asuntos relacionados con el proceso de Justicia y Paz y la situación jurídica de los antiguos integrantes de las AUC que continuaban privados de la libertad.

Sin embargo, Torres aseguró que durante la reunión se habría planteado una iniciativa diferente que era conseguir declaraciones contra dirigentes de la oposición. En su relato, la propuesta habría estado acompañada de la posibilidad de obtener beneficios judiciales para algunos de los antiguos comandantes.

El periodista también afirmó que el encuentro se desarrolló bajo estrictas medidas de reserva y que se había preparado un dispositivo de producción de RTVC para grabar las declaraciones que, según su versión, se esperaba obtener.

La columna sostiene que la iniciativa no prosperó debido a la oposición de varios de los asistentes.

¿Quiénes habrían sido los señalados para declarar?

En su publicación, se identificó a tres antiguos integrantes de estructuras paramilitares que, según sus fuentes, habrían sido considerados para entregar declaraciones contra las figuras políticas mencionadas.

Saúl Alfonso Severini Caballero: el periodista aseguró que habría sido considerado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

el periodista aseguró que habría sido considerado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Darío Laíno Scopetta: conocido por varios alias, entre ellos 'M1' y 'José Miguel', habría sido señalado para declarar contra Abelardo de la Espriella.

conocido por varios alias, entre ellos 'M1' y 'José Miguel', habría sido señalado para declarar contra Abelardo de la Espriella. Héctor Germán Buitrago: conocido como 'Martín Llanos', habría sido considerado para declarar contra Germán Vargas Lleras.

Melquisedec afirmó que los tres habrían tenido asignados objetivos diferentes dentro de la presunta iniciativa. También señaló que a algunos se les habrían ofrecido beneficios relacionados con su situación judicial.

¿Cuál era el propósito de la reunión en Valledupar?

En su declaración, el exjefe paramilitar sostuvo que la reunión tenía como propósito revisar el balance del proceso de desmovilización de las AUC, que comenzó hace más de dos décadas.

Entre los temas que, según él, debían discutirse estaban la reparación a las víctimas, los bienes entregados, la reintegración de antiguos combatientes y la situación jurídica de quienes continúan en prisión o esperan definiciones dentro del sistema de Justicia y Paz.

Mancuso afirmó que el proceso sigue teniendo asuntos pendientes y que su conclusión podría tardar varias décadas más. Incluso, en su intervención citó una estimación de 59 años y seis meses, que atribuyó a una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia y a su experiencia en el proceso.

El excomandante paralelamente sostuvo que, después de la reunión de Valledupar, la mesa de trabajo no volvió a ser convocada. A su juicio, la controversia impidió avanzar en la discusión sobre el cierre de un proceso que, según su versión, permanece inconcluso.