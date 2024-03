"Es definitivo" el apoyo a la ponencia negativa a reforma a la salud: Norma Hurtado

La senadora Norma Hurtado del Partido de La U, quien fue la última en firmar la ponencia para archivar la reforma a la salud y rompió el empate, respondió en A Lo Que Vinimos si se mantendrán o no los ocho senadores que firmaron para hundir el proyecto.

¿Es definitivo su apoyo a la ponencia negativa?

Sí, claro. Es definitivo. Se abrieron muchos espacios de diálogo, intentamos muchas concertaciones, presentamos algunas proposiciones que preocupan, pero yo creo que el proyecto se agotó, el proyecto ya genera cansancio para los colombianos, esa gran idea de la Atención Primaria, de llegar a la Colombia profunda, está desgastada.

Entonces yo creo que tenemos que coger todo lo bueno que pasó durante este año y establecer un nuevo modelo, una nueva propuesta brindándole garantías a 50 millones de colombianos.

Dicen que otro grupo de congresistas va a radicar una ponencia alternativa ¿votaría?

Simplemente he oído algunos rumores. No he sido todavía invitada a formalmente a ninguna ponencia alternativa, pero qué bueno hubiese sido que eso hubiese sucedido la semana pasada. No hubo una concertación, no fueron tenidas en cuenta las posturas de los ocho congresistas que firmamos la ponencia negativa, tampoco ningún diálogo.

Ya no se hizo y pues la verdad aún no he sido invitada a ese a ese diálogo y ya hay una decisión tomada.

También dicen que recusarían a algunos congresistas ¿Qué opina?

Acabo de escuchar las declaraciones de que en reunión con el ministro del Interior están buscando recusarnos, o sea, allí cuando tú ya sabes de antemano que te están buscando recusar que te están buscando en habilidades, creo que allí no hay ningún ánimo de concertación.

Nos sorprendió e inmediatamente nos comunicamos los ocho. Simplemente hay una estrategia de recusar a los senadores y creo que ese no es el camino correcto, ¡qué pesar!

El presidente Pedro dijo que si no pasa la reforma, el Gobierno tendrá que actuar ¿Cómo ve esa advertencia?

No hay que esperar si se hunde o no la reforma, ya la salud hoy está en crisis porque los problemas estructurales del sistema de salud colombiano en estos 16 meses no han sido resueltos. El sistema de salud ya está afectado y tenemos que revisar qué ha pasado en estos 16 meses, qué ha pasado y por qué hoy muchos actores del sistema de salud dicen que están asfixiados y que el Gobierno los tiene asfixiados.