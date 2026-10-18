SENA ofrecerá un millón de cupos gratuitos para formación en inteligencia artificial y habilidades digitales

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció su participación en Talento ColombIA, una estrategia impulsada por la Vicepresidencia de la República, en alianza con Google, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional, que busca ampliar el acceso a la formación digital en Colombia.

Como parte de esta iniciativa, el SENA pondrá a disposición un millón de cupos de formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos, áreas que han ganado importancia en el mercado laboral y en el desarrollo de diferentes sectores productivos.

La apuesta busca que más colombianos, especialmente los jóvenes, puedan adquirir conocimientos y herramientas tecnológicas para mejorar sus oportunidades laborales, fortalecer sus proyectos personales y responder a las nuevas exigencias del mundo del trabajo.

Más oportunidades de formación digital

Además de los cupos de capacitación, Talento ColombIA contempla la entrega de 15.000 becas para microcertificaciones en competencias digitales. La estrategia tendrá un énfasis inicial en territorios afectados, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso a este tipo de formación.

Estas certificaciones buscan facilitar el aprendizaje de habilidades específicas que puedan aplicarse en diferentes ámbitos profesionales, en un contexto en el que los conocimientos tecnológicos son cada vez más valorados por las empresas.

La iniciativa también incluye siete millones de licencias de Google Workspace for Education, que estarán destinadas a apoyar la modernización tecnológica de los colegios oficiales del país.

Con esta medida, se pretende fortalecer el acceso a herramientas digitales en las instituciones educativas y contribuir al desarrollo de capacidades que permitan a estudiantes y docentes aprovechar mejor los recursos tecnológicos disponibles.

La participación del SENA en esta estrategia se enmarca en la necesidad de preparar a los colombianos para los cambios que trae la transformación digital. La inteligencia artificial, la seguridad informática y el análisis de datos son algunas de las áreas que están modificando la manera de trabajar, estudiar y desarrollar negocios.

De acuerdo con el director general de la entidad, Fray Ricardo Torres, el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino también en garantizar que sus beneficios se traduzcan en mejores condiciones de vida para las personas.

El funcionario destacó la importancia de poner en el centro a la ciudadanía, la inclusión, el bienestar y el desarrollo del talento humano, de manera que la innovación tecnológica contribuya al progreso de la sociedad.

Una apuesta por la inclusión y el empleo

Con su participación en Talento ColombIA, el SENA busca ampliar las oportunidades de formación y facilitar que un mayor número de personas desarrolle competencias útiles para enfrentar los desafíos de la economía digital.

La estrategia reúne capacitación, acceso a herramientas tecnológicas y fortalecimiento de la educación pública, tres componentes que apuntan a reducir las barreras de acceso al conocimiento digital.

De esta manera, la iniciativa busca que los avances tecnológicos no se queden únicamente en las empresas o en los sectores especializados, sino que también lleguen a los ciudadanos y se conviertan en oportunidades concretas de aprendizaje, empleo y crecimiento profesional.

La información sobre los mecanismos de inscripción, los requisitos de participación y las fechas de apertura de los cupos deberá consultarse a través de los canales oficiales de las entidades responsables.