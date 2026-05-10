¿Licencia de conducir gratis en el Sena? Esta es la propuesta que evalúa el Gobierno

La posibilidad de acceder a una licencia de conducción gratis mediante programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) fue planteada al Gobierno Nacional durante la instalación del Congreso de Colfecar 2026, como parte de las propuestas para enfrentar la escasez de conductores de carga en Colombia.

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La iniciativa fue presentada por la presidenta ejecutiva del gremio, Nidia Hernández, ante el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

Según explicó, la entidad no ofrece programas de formación de este tipo, pese a que recibe aportes de parafiscales por parte del gremio. "Esa es una deuda que tiene que saldarse y esperamos que se haga en este Gobierno. Esperemos que eso facilite a que muchos jóvenes accedan a formación técnica, no solo de conducción, sino también de mantenimiento".

El planteamiento está relacionado con el relevo generacional de los conductores de carga, uno de los asuntos que el sector considera prioritarios. De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la edad promedio de los conductores de carga es de 45 años, mientras que los costos asociados con la formación y la licencia representan barreras para que nuevos trabajadores ingresen a esta actividad.

¿Qué propone Colfecar para formar nuevos conductores de carga?

La propuesta consiste en que el Sena incluya la conducción de carga dentro de sus programas de formación y que, además, se pueda entregar la licencia de conducción sin costo. La intención es facilitar el ingreso de nuevos conductores y contribuir a solucionar la falta de personal que enfrenta el transporte de carga.

José Manuel Restrepo respondió positivamente a la solicitud y anunció una reunión con el director del Sena para abordar el tema. El vicepresidente también señaló que en Colombia existen 2,4 millones de personas que no estudian ni trabajan, población que podría ser tenida en cuenta dentro de las discusiones relacionadas con formación y oportunidades laborales.

En diálogo con La República, Hernández amplió detalles sobre la falta de conductores de carga en el país. "Tenemos un estimado de 400.000 vehículos de carga y entre propietarios y conductores estaría sobre la misma cifra".