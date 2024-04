"El proyecto era antitécnico y anticonstitucional": senadora Lorena Ríos sobre reforma a la salud

Ayer, 3 de abril, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud del Gobierno Nacional con nueve votos a favor del archivo del proyecto versus cinco en contra.

Después de conocerse el hundimiento del polémico proyecto de ley dirigido por el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos. Durante la Asamblea Cafetera, el presidente se pronunció sobre el hundimiento del proyecto y afirmó que el Gobierno Nacional deberá solucionar los problemas que tienen las EPS en materia financiera y prestación del servicio.

“Ahora nos toca resolverlo. Lo que podía ser una concertación tranquila ordenada, sin problemas, hacemos la transición, ahora es de golpe”, aseguró el mandatario.

Noticias RCN habló con la senadora Lorena Ríos, una de las firmantes y votantes de la ponencia de archivo de la reforma.

Senadora ayer el presidente de la República decía que esos congresistas que archivaron la reforma a la salud fueron financiados por la EPS y que sobre sus hombros va a caer el colapso de el sistema y que, además, ahora lo que viene es una transición de golpe, ¿qué responderle al presidente?

Bueno, en primer lugar cuando se construyó la ponencia negativa se hizo a conciencia, fue producto de unas audiencias y unas mesas técnicas que evidenciaron que el proyecto que presentó el Gobierno era un proyecto antitécnico y anticonstitucional que no contaba con un aval financiero coherente. Entonces en ese sentido estamos tranquilos porque la ponencia negativa tiene todos los soportes.

El día de ayer estuvimos revisando como ponentes los impedimentos que cada uno consideraba que tenían que surtirse y desafortunadamente esas afirmaciones, que no solo ha hecho el presidente sino algunos colegas, pues son afirmaciones sin fundamento. Estábamos muy tranquilos porque entendemos que realizamos una labor muy seria y responsable, no solo con nosotros mismos y con la Comisión, sino con el país.

El Gobierno dice que va a presentar un nuevo proyecto, ¿ustedes lo apoyarían o propondrían otra reforma, una alianza con otros partidos?, ¿qué harían?

Primero, los ocho congresistas iniciales y la novena que nos acompañó ayer, somos siete partidos políticos representados, es decir, la ponencia negativa no fue de la oposición, fue una ponencia multipartidista.

Precisamente los días previos a la sustentación de la ponencia, a la votación de los impedimentos y la discusión del proyecto, los partidos le manifestamos a los ministros que entendemos la importancia de construir un proyecto de reforma a la salud, pero que sea producto un gran consenso, un gran acuerdo nacional en donde de verdad los diferentes actores que hacen parte del sistema de la salud, donde los pacientes sobre todo hagan parte de la construcción y consoliden un nuevo proyecto de reforma más sencillo y no tan amplio -este tenía más de 150 artículos- que pueda regular los puntos esenciales que se necesita para una reforma que le sirva al país.

Se lograron con las audiencias y las mesas técnicas muchas claridades y estamos construyendo, estos nueve congresistas, un nuevo proyecto de reforma que esperamos presentarlo antes del 20 de julio para también seguir con la construcción de un proyecto de reforma de la salud que le sirva Colombia.

Yo quiero preguntarle por esa apelación que hicieron algunos senadores del Pacto Histórico y que pretenden que el debate se reabra en plenaria, ¿eso es posible, eso tiene futuro?

La norma que sustenta el senador Wilson y los cuatro senadores que lo acompañaron implica, conforme a la ley quinta, que primero tiene que conformarse una comisión accidental por parte de la mesa directiva del Senado para que analice esta apelación solicitada y que se lleve a plenaria.

Qué es lo preocupante o el mensaje que no es tan positivo; que se va a desconocer ese rol que jugamos las comisiones constitucionales de ser el filtro técnico, legal y jurídico de los proyectos de ley, tenemos la responsabilidad de hacer los filtros para llevarse después a discusión a plenaria. El boquete que se puede abrir con esto es que ya no van a tener sentido estas comisiones constitucionales porque en plenaria, todo lo que se haga de manera correcta en las comisiones, se puede llegar a desviar en su decisión.

Vamos a ver, yo no le veo tanta claridad en la manera en que se pretende reversar la decisión que se dio por parte de la Comisión Séptima constitucional, eso también generará como pro y contras y creo que plenaria no va a estar de acuerdo y no va a permitir que se estabilice un procedimiento ya previsto en la Ley quinta en el Congreso de la República.