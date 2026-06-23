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Senadora Martha Peralta firma compromiso ante la Corte Suprema de Justicia para no salir del país

La Corte advirtió que el incumplimiento de estos compromisos facultaría al despacho para ordenar su conducción por la Policía Judicial.

Senadora Martha Peralta en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Noticias RCN

junio 23 de 2026
12:53 p. m.
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La senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epiayú, suscribió este lunes un acta de compromiso ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de concluir la indagatoria en su contra por presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Queda en libertad la senadora Martha Peralta tras indagatoria por caso UNGRD
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El documento, firmado por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, establece que la congresista deberá cumplir con obligaciones procesales como comparecer a todas las citaciones, no cambiar de domicilio sin previo aviso, abstenerse de salir del país sin autorización y evitar cualquier conducta que obstaculice la investigación.

Compromisos judiciales de la senadora

En el acta, Peralta se comprometió de manera libre y voluntaria a mantener actualizados sus datos de contacto, atender diligentemente los llamados de la Corte y no influir sobre testigos o intervinientes del proceso.

¿Cuál habría sido el rol de la congresista Martha Peralta en el escándalo UNGRD?
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La diligencia fue suscrita también por su abogado defensor, Henry Montes Bernal, el delegado del Ministerio Público, Bladimir Cuadro Crespo, y el representante de la parte civil, Iván David Mattar Cantillo.

La Corte advirtió que el incumplimiento de estos compromisos, como la inasistencia injustificada o el cambio de residencia sin aviso, facultaría al despacho para ordenar su conducción por la Policía Judicial.

Caso UNGRD: Corte Suprema de Justicia ordena la conducción de la senadora Martha Peralta
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Libertad condicionada en medio del proceso

La senadora quedó en libertad mientras avanza la investigación en su contra por el saqueo a la UNGRD, considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.

Peralta ha insistido en que el proceso constituye una “persecución política” y aseguró que seguirá compareciendo ante la justicia para aclarar los hechos.

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