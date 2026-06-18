Caso UNGRD: Corte Suprema de Justicia ordena la conducción de la senadora Martha Peralta

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, ordenó la conducción de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú para llevarla a indagatoria.

En la tarde de este jueves, la Policía Nacional hace cumplimiento de la orden en la residencia de la congresista, ubicada en Bogotá, para trasladarla a la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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