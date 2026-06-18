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Caso UNGRD: Corte Suprema de Justicia ordena la conducción de la senadora Martha Peralta

La presidenta del partido MAIS y una de las figuras más visibles del Pacto Histórico será llevada a indagatoria en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Senadora Martha Peralta en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Noticias RCN

junio 18 de 2026
02:30 p. m.
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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, ordenó la conducción de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú para llevarla a indagatoria.

En la tarde de este jueves, la Policía Nacional hace cumplimiento de la orden en la residencia de la congresista, ubicada en Bogotá, para trasladarla a la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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