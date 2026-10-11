Señalado abusador de adulta mayor en Santander estuvo durmiendo y riéndose en audiencia: su actitud causa rechazo

Gran indignación y rechazo generó la actitud de José Armando García, presunto abusador de una mujer de 70 años, en medio de su audiencia de imputación de cargos, por hechos ocurridos el pasado 5 de octubre.

Conocido con el alias de ‘Picapiedra’, es acusado por el delito de acceso carnal violento contra una adulta mayor, a la que habría abordado, antes del amanecer, en un sendero rural. Según el ente acusador:

“Conociendo que la víctima era una mujer de 70 años y valiéndose de su condición de vulnerabilidad, derivada de su edad, la sujetó violentamente, le cubrió la cabeza, la tumbó al suelo y, en zona boscosa, mediante la violencia y en contra de su voluntad, le bajó la sudadera y su ropa interior”.

RELACIONADO Capturan al presunto responsable de abusar sexualmente a adulta mayor en Santander

García estuvo durmiendo y riéndose mientras se definía su situación legal:

Poco o nada de compostura guardó en audiencia. Por momentos, se le vio riendo, llorando y durmiendo en su asiento. Su actitud, incluso, sorprendió a la juez.

Sin embargo, aceptó cargos cuando llegó el momento de preguntar sobre su responsabilidad en el caso.

Casos de acceso carnal violento contra adultos mayores aumentaron: Medicina Legal

De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, aumentó en un 31,43% la toma de exámenes a adultos mayores por presunto abuso sexual, siendo las mujeres las más afectadas:

“Indudablemente, casi el 80% de los casos están relacionados con mujeres. Ese es el dato en temas de delitos sexuales. Han aumentado además las lesiones no fatales en adultos mayores”. Un tema sobre el que el país tiene puesta la mirada tras los hechos ocurridos en Santander y Nariño, los últimos días.