CANAL RCN
Colombia Video

Señalado abusador de adulta mayor en Santander estuvo durmiendo y riéndose en audiencia: su actitud causa rechazo

El hombre, acusado por el delito de acceso carnal violento, aceptó cargos.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Gran indignación y rechazo generó la actitud de José Armando García, presunto abusador de una mujer de 70 años, en medio de su audiencia de imputación de cargos, por hechos ocurridos el pasado 5 de octubre.

Conocido con el alias de ‘Picapiedra’, es acusado por el delito de acceso carnal violento contra una adulta mayor, a la que habría abordado, antes del amanecer, en un sendero rural. Según el ente acusador:

“Conociendo que la víctima era una mujer de 70 años y valiéndose de su condición de vulnerabilidad, derivada de su edad, la sujetó violentamente, le cubrió la cabeza, la tumbó al suelo y, en zona boscosa, mediante la violencia y en contra de su voluntad, le bajó la sudadera y su ropa interior”.

Capturan al presunto responsable de abusar sexualmente a adulta mayor en Santander
RELACIONADO

Capturan al presunto responsable de abusar sexualmente a adulta mayor en Santander

García estuvo durmiendo y riéndose mientras se definía su situación legal:

Poco o nada de compostura guardó en audiencia. Por momentos, se le vio riendo, llorando y durmiendo en su asiento. Su actitud, incluso, sorprendió a la juez.

Sin embargo, aceptó cargos cuando llegó el momento de preguntar sobre su responsabilidad en el caso.

“Mi mamá fue golpeada, ultrajada”: hija de Blanca Pardo, de 72 años, contó detalles del atroz crimen
RELACIONADO

“Mi mamá fue golpeada, ultrajada”: hija de Blanca Pardo, de 72 años, contó detalles del atroz crimen

Casos de acceso carnal violento contra adultos mayores aumentaron: Medicina Legal

De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, aumentó en un 31,43% la toma de exámenes a adultos mayores por presunto abuso sexual, siendo las mujeres las más afectadas:

“Indudablemente, casi el 80% de los casos están relacionados con mujeres. Ese es el dato en temas de delitos sexuales. Han aumentado además las lesiones no fatales en adultos mayores”. Un tema sobre el que el país tiene puesta la mirada tras los hechos ocurridos en Santander y Nariño, los últimos días.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad

Salud mental

Llamadas a la línea 106 de orientación psicología aumentaron 25,5% en 2026

Antioquia

Cantante de música popular sufrió fuerte accidente de tránsito en Antioquia: esto se supo

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se conoció el desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Otro partido de la Liga Betplay se suspende por violencia en la tribuna: así se vivió el tenso momento

Momentos de angustia vivieron miles de personas por cuenta de los mal llamados hinchas.

Perú

Fuerte temblor en Perú: sismo de magnitud 5,2 se registró HOY domingo 11 de octubre

Medellín

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

Cine

Cine gratis en esta ciudad del país: Regalarán 1.200 entradas por esta razón