“Mi mamá fue golpeada, ultrajada”: hija de Blanca Pardo, de 72 años, contó detalles del atroz crimen

Blanca Pardo era una adulta mayor de 72 años, residente en San Bernardo, Nariño, quien fue encontrada gravemente herida en un terreno de su propiedad el pasado 29 de agosto.

Tras ser trasladada a un centro médico en Pasto, falleció horas más tarde.

De acuerdo con su hija, Jenny Pardo, el personal médico les comunicó que la mujer presentaba signos de posible abuso sexual.

Blanca Pardo, de 72 años, habría sido golpeada y abusada

Su hija entregó detalles de cómo fue encontrada su madre, agonizando, en un lote de su propiedad, al que iba todos los días. Ese día, sobre las 8:00 de la mañana, un vecino la habría visto pasar con una ruana y un machete.

Mi hermana llega a la casa y no encuentra a mi mamá. A lo que procede a buscarla (…) Nunca nos imaginamos encontrarnos con esa escena. De ver a mi mamá ultrajada, golpeada.

Respecto al avance de las investigaciones, Jenny Pardo señaló que las autoridades le han dado respuestas limitadas:

"En el momento están en investigación. Las averiguaciones que yo he hecho, el caso lo tiene Fiscalía y están en investigación. Esa es la única respuesta que hasta el momento nos han dado”.

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Exigen justicia por el atroz crimen de Blanca Pardo

La familia no tiene sospechas concretas sobre posibles responsables. "Nosotros conocemos toda la gente de la vereda", explicó Jenny que se trata de una comunidad muy pequeña donde "éramos prácticamente como una familia".

Nunca había ocurrido algo similar en la zona, lo que hace más difícil identificar sospechosos.

Jenny hizo un llamado directo a las autoridades colombianas, incluyendo al presidente del país.

Exijo justicia, que las autoridades esclarezcan el caso de mi mamá. Hay muchos casos que tienden a quedarse en la impunidad y no quiero que mi mamá se convierta en una cifra más, en un número más.

"Detrás de esa mujer hay seis hijos sufriendo, hermanos, nietos, amigos, conocidos, que claman justicia", agregó Jenny.