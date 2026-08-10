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Capturan al presunto responsable de abusar sexualmente a adulta mayor en Santander

El hecho se presentó el lunes 5 de octubre en el municipio de San Vicente de Chucurí.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 08 de 2026
10:40 a. m.
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En el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, se presentó un caso de abuso sexual contra una adulta mayor. La situación ocurrió pasadas las 5:20 a. m. del pasado 5 de octubre.

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La víctima es una mujer de 70 años que se encontraba caminando por una zona rural. El señalado agresor de 28 años la abordó y cometió el atroz crimen.

Crimen ocurrió en San Vicente de Chucurí

Una vez conocida la denuncia por parte de los familiares, la mujer fue remitida a un centro asistencial para la respectiva atención médica.

El caso ha generado eco y el alcalde Óscar Sanmiguel se pronunció al respecto: “Rechazamos todo hecho de violencia, especialmente contra las mujeres; pero en general, cualquiera que atente contra la dignidad del ser humano”.

Horas después, la Policía capturó al señalado responsable por medio de la puesta en marcha de un plan candado y los videos de las cámaras de seguridad. Lo judicializaron por el delito de presunto acceso carnal violento.

“Queremos presentar nuestra solidaridad por la víctima de violencia sexual de los hechos ocurridos. Seguiremos articulando esfuerzos y nos hemos puesto a disposición de la víctima”, declaró Waleska Quintero, secretaria de la Mujer de Santander.

Conmoción por el caso de Blanca Pardo

Este caso se suma a lo ocurrido con Blanca Pardo, una mujer de 72 años que fue abusada y falleció en el municipio de San Bernardo, Nariño. La trasladaron mientras agonizaba a un centro médico en Pasto.

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La familia contó que ella era campesina y en la mañana del 29 de agosto la encontraron golpeada. El caso ha generado conmoción en todo el país y el llamado es a que se haga justicia dando con el paradero del responsable.

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