Sobreviviente a la masacre en Barranquilla considera un milagro que siga vivo

Los actos de violencia en Colombia no paran, pues durante el fin de semana se presentó un hecho que ha generado consternación en todo el país, teniendo en cuenta la masacre que se vivió uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Barranquilla, dejando cinco personas fallecidas y 14 más heridas.

En medio de la investigación sobre los hechos ocurridos en la madrugada del domingo 19 de marzo, Noticias RCN tuvo contacto con uno de los sobrevivientes de este acto de violencia en Barranquilla, dejando claro que está vivo gracias a un milagro de Dios y a sus compañeros que lo auxiliaron inmediatamente.

“Sentí que me impactaron, gracias a Dios me pude levantar y busqué compañeros con lo que estaba para que me ayudaran y me pudieran auxiliar”, afirmó Brando Gómez, sobreviviente a la masacre en la ciudad de Barranquilla.

De igual forma, explicó como fueron los momentos de tensión en medio de la balacera, afirmando que todo estaba muy tranquilo, hasta que una ráfaga apagó la música y puso en peligro a los habitantes del barrio La Loma de Barranquilla.

“Estábamos disfrutando, hasta que en un momento se escuchó una ráfaga y varios gritos, pero todo sucedido muy rápido y no nos dio tiempo de nada (…) solo veía mucha gente en el piso tras los disparos”, agregó el sobreviviente de la masacre.

Afortunadamente, la bala que impactó a Brandon Gómez no comprometió órganos importantes, y a que pesar que fue en la cabeza, el pronóstico de los médicos es favorable, asegurando que es un milagro de vida que la bala no generara daños dentro de su cuerpo.

“Los exámenes que se realizaron al paciente muestran que no hay ninguna lesión intracraneal hasta el momento, pero igual se mantendrá en cuidados intensivos para evitar cualquier afectación”, aseguró el médico de la clínica Adelita de Char.

Vale recordar que Brandon tienen 36 años y esta nueva oportunidad de vida, le da más fuerzas para seguir luchando por sus hijas y su esposa, la cual ha estado muy pendiente del estado de salud del joven barranquillero que fue una de las víctimas de esta lamentable masacre en la capital del Atlántico.

