Supersalud dice que no ha sido notificado de denuncia de Keralty por intervención a EPS Sanitas

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, afirmó que no ha sido notificado de la demanda realizada este lunes ante la Fiscalía General de la Nación por Keralty al considerar irregular la intervención de la EPS Sanitas.

“Yo no he sido notificado de ninguna apertura de investigación, he visto a través de medios de comunicación la declaración del abogado de Keralty y claro que estaremos dispuestos a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser”.

Leal señaló además que no está impedido en la toma de decisiones frente a la EPS Sanitas.

“No hay ningún tipo de impedimento cuando en particular la Corte ha manifestado que se debe proteger la opinión en particular de actores políticos. En esa época yo era concejal de la ciudad de Bogotá, tengo derecho a expresar mi opinión y no era una opinión particular en contra de Sanitas”.

Dijo que las declaraciones en sus redes sociales fueron en contra de “la intermediación financiera y defendiendo, de hecho, el derecho de la salud de muchas personas que se les veía vulneradas y donde criticaba la atención a los entes encargados de proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud que se les garantizara”.