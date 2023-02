Suspensión de Viva Air: esta es la caótica situación en los principales aeropuertos del país

Desde el lunes por la noche la aerolínea Viva Air suspendió la operación de sus servicios aéreos, lo que ha generado traumatismo para cientos de pasajeros que se quedaron represados y se encuentran a la espera de una solución por la cancelación de los vuelos.

De acuerdo con la aerolínea esta decisión se debió a la falta de una respuesta oportuna por parte de la Aeronáutica Civil y el Gobierno Nacional frente a la posibilidad de funcionarse con Avianca o la posibilidad de ser adquiridos por otras aerolíneas, lo que los obligo a detener temporalmente todas las operaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte aseguran que el proceso se ha realizado según lo establecido con la ley.

“Después de haber pagado por las valijas extra, nos cobraron todo, nos hicieron hacer el check in, nos avisan a ultima hora que se suspendió simplemente. Las personas que trabajan en el mostrador del aeropuerto se limitó a poner el aviso de cancelación y no nos dan razón de ningún tipo”, afirmó un pasajero argentino que se encuentra a la espera de una respuesta para poder llegar a su destino.

Protestas en los aeropuertos del país

Esta decisión repentina ha generado traumatismo en los principales aeropuertos del país, donde los pasajeros afectados exigen una respuesta y en algunos casos ya se han presentado alteraciones del orden público. Noticias RCN estuvo presente en varios de los aeropuertos con los usuarios que reclaman una solución.

“Soy Enrique Cortés estoy desde las 5 de la mañana, pero vengo viajando desde Neiva, desde anoche a las 10 de la noche con destino a Leticia. La aerolínea no se manifiesta con nada, emitió un comunicado en su red social y en su página web donde afirma que lleva siete meses informándole a la Aeronáutica Civil y esta no ha dado razón alguna. Siete meses coincidencia con los 7 meses de este gobierno”, afirmó un pasajero afectado desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Siguen llegando viajeros a las terminales aéreas para saber qué pasó con los vuelos que tenían programados y tiquetes que han comprado desde hace varios días.

“Yo estoy desde las 5 de la mañana y hacia dónde voy no la aerolínea suspendió vuelos ante la incompetencia de la entidad estatal que se llama la Aeronáutica Civil, es que lo que pasa es que estamos en un gobierno, acéfalo, no tenemos gobierno y lo poco que hay es pésimo gobierno. Eso es lo que pasa”, afirmó otro pasajero que tuvo que pasar la noche en el aeropuerto sin una respuesta.

En el aeropuerto de la capital algunos pasajeros afectados están bloqueando la salida internacional exigiendo atención a la problemática pues cada hora se suman más personas represadas, se han presentado incluso problemas de violencia entre los mismo usuarios que ya completan más de 12 horas represados.

“Yo tenía vuelo comprado desde el mes de enero para el día de ayer a las 8 de la noche, me reprogramaron para hoy: a las 8 p.m. de ayer cuando llegué a mi vuelo internacional, me dijeron que no, que me lo reprogramaban para las seis de la mañana de hoy hago el check-in a las 5 de la tarde normal y llegó hoy a las 4 de la mañana, como es reglamentario dos horas antes y me dicen que no hay soluciones, nos dirigimos al Aeronáutica Civil porque se supone que ellos son los responsables y ellos allá nos dicen, que la responsabilidad es de Superintendencia de Transporte, y ellos nos envían de nuevo a la Aerocivil. No hay respuestas”, denunció otra usuaria.

Además, los pasajeros denuncian que no se les hizo la compensación que deben tener según lo establecido en la ley, que incluye una reasignación de vuelo, hotel y comida que debían correr por cuenta de la aerolínea.

En Bogotá el aeropuerto El Dorado presenta decenas de retrasos debido a las protestas que están haciendo los pasajeros afectados, se están generando retrasos y están dificultando el ingreso de pasajeros de otras aerolíneas. Este es un panorama que se repite en los aeropuertos de Medellín, Cali, Barranquilla y además, en aeropuertos internacionales de otros países como Perú y Argentina que tenían destino a Colombia.

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali desde las primeras horas de la mañana los pasajeros de Viva Air se alteraron porque no habían recibido solución, son muchos los usuarios que tenían desde hace varios meses comprado sus tiquetes para planear sus vacaciones.

Son cerca de 400 pasajeros de la aerolínea que están dispersos por todo el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, algunos tratan de buscar una solución a través de otras aerolíneas, sin embargo, se repite el panorama como en el resto del país no hay respuesta aún para los pasajeros de Viva Air.

Por su parte en el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, una de las terminales principales donde opera Vivar Air, a esta hora no hay ni un funcionario o empleado de la aerolínea.

“Nosotros acabamos de llegar porque teníamos una conexión para ir hacia Perú y nos han sorprendido primero, no nos dejaron pasar y nos comunicaron que ayer se habían cancelado todos los vuelos y estamos en incertidumbre porque no sabemos qué hacer, llamamos y no nos contestan, es un caos para nosotros la verdad. Venimos de Punta Cana y estamos con conexión aquí para Perú”, fueron las palabras de un usuario extranjero afectado por la situación.