Tenis que serían de Sarita Michel Vargas fueron encontrados junto al cuerpo hallado en Sogamoso

En Tunja avanza el trabajo de Medicina Legal para identificar los restos humanos encontrados en zona rural en Sogamoso, a escasos 2 kilómetros del lugar donde desapareció Sarita Michel Vargas, la niña de 11 años, el pasado 25 de diciembre.

La identidad del cuerpo hallado en horas de la tarde del domingo 12, tendría que ser analizado por un experto en morfología, quien sería el encargado de cotejar la tipología de los restos óseos hallados con las características de sexo y edad de la menor.

En la inspección realizada por las autoridades en el arenal de la vereda Vanegas donde fueron encontrados restos humanos que corresponderían a los de un menor, hallaron una prueba que le da fuerza a la hipótesis de que se pudiera tratar de Sarita.

Blanca Sierra, abuela de Sarita, mantiene la esperanza de que el cuerpo en avanzado estado de descomposición hallado en las últimas horas no sea el de su nieta. Esta información será confirmada en las próximas horas por Medicina Legal.

Que ojalá no fuera Sara, que ojalá no fuera la que encontraron, que nos digan que no es ella.