Dan a conocer el tercer hallazgo forense en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) dieron más detalles sobre los hallazgos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.

Tercer hallazgo forense en una semana

Hace algunos días, fueron revelados los primeros hallazgos. La acción de las entidades se efectuó en el marco de la fase 5 de la intervención forense, la cual lleva más de 146 días de trabajo y removiendo una cifra superior a los 36 mil metros cúbicos de tierra.

RELACIONADO La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encuentran restos humanos en Medellín

El 20 de diciembre, se encontraron nuevas estructuras óseas, correspondientes al tercer hallazgo forense de la semana. Tras esta información, Medicina Legal se encargará de identificar quiénes son las víctimas.

Frente a este tercer hallazgo, el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, aseguró que en esa zona podría haber 502 víctimas de desaparición forzada.

¿Qué pasó en La Escombrera?

“Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido, el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, señaló el magistrado tras el primer hallazgo.

Según lo explicado por la UBPD, La Escombrera es una zona en la que fueron desaparecidas personas de la Comuna 13 entre el 2001 y 2004, marco del conflicto armado y cuando se puso en marcha la Operación Orión.

La Comisión de la Verdad apunta que aquella operación, llevada a cabo entre el 16 y 17 de octubre de 2002, aunque continuando en los siguientes meses; fue “la mayor acción militar realizada en área urbana de Colombia dentro del conflicto armado”.

Asimismo, la comisión expone que “Orión fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones), por las series denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (además de fuerza pública, DAS y Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares”.

A inicios del milenio, la comuna 13 tenía alta presencia de milicias de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), el ELN y las FARC.