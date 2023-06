Senadora Isabel Zuleta pidió a la Fiscalía "intervenir” a medios de comunicación: ¿amenaza a la libertad de prensa?

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la intervención de la Revista Semana con el fin de determinar cuáles son las pruebas que le llevaron a concluir que el dinero presuntamente hurtado de la residencia de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, pertenecía al presidente Gustavo Petro y que se trataba de $3.000 millones dispuestos en cinco maletas.

Se trata de un tema sumamente delicado no solo porque involucra directamente a figuras importantes del Gobierno Nacional y que pasó de los límites del escándalo del hurto a la confirmación de interceptaciones ilegales que parecían haber terminado en Colombia con la desaparición del DAS, sino porque Zuleta solicita el allanamiento de un medio de comunicación.

De acuerdo con lo que expone Zuleta desde su cuenta de Twitter, difiere de la veracidad de las fuentes que presuntamente le habrían confirmado esta información al mencionado medio y buscaría que a través de la Fiscalía se intervengan las instalaciones de Semana, algo que podría considerarse como un atentado a la libertad de prensa al acudir a una autoridad penal.

¿Testigos falsos sobre el caso Laura Sarabia?

Esta situación tiene al Gobierno Nacional en el ojo del huracán luego de que la Revista Semana destapara el escándalo del caso Sarabia y señalara directamente al presidente. Para la senadora esto se trata de una “afirmación ruin”.

Frente a la información divulgada que indica una altísima cantidad de dinero que, según Semana, serían del presidente, Zuleta puso sobre la mesa esta pregunta:

¿Contrata testigos falsos esta revista?

Por esta razón hizo un delicado llamado al fiscal general, Francisco Barbosa, para “actuar ante el delito que comete está revista”, haciendo referencia al allanamiento del medio.

La Revista Semana debe ser intervenida por la @FiscaliaCol para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin.



¿Contrata testigos falsos esta revista?

¿A quien le sigue el ejemplo?

Fiscal Barbosa es su obligación actuar ante el delito que comete está… pic.twitter.com/gNM6qvicCK — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) June 17, 2023

Gustavo Petro frente a acusaciones de Semana

El mandatario colombiano respondió a dichas afirmaciones a través de un comunicado. Aseguró que las acusaciones son falsas, que nunca ha visto una suma de dinero similar en su vida y que su intención de cambio está intacta.

Sorprendió además que se refiriera a los dueños del medio de comunicación y su cercana y "amable" relación con ellos. "He tenido una amistad con los dueños de la Revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como Presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.

Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia", dijo el presidente, refiriéndose a las OPA del Grupo Empresarial Antioqueño.

Laura Sarabia sobre los supuestos $3.000 millones

Tras la publicación de la Revista Semana, en la que se le acusa de haberle guardado tres maletines al presidente Gustavo Petro con 3.000 millones de pesos en su interior, la exjefe de gabinete respondió y reiteró que se trata de una forma de desprestigiarla a ella y también al mandatario colombiano.

El pasado 14 de junio la Revista Semana publicó el testimonio de un testigo anónimo que presuntamente habría tenido varias conversaciones con Óscar Dávila, el coronel que falleció en circunstancias que aún se investigan. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio.

Frente a este nuevo giro en el escándalo, Sarabia negó que hubiera recibido tal cantidad de dinero, aseguró que las afirmaciones se hacen con el fin de desprestigiarla a ella y al presidente y señaló que espera la investigación de las autoridades encargadas. Finalmente, dijo que ha sido víctima de amenazas, ataques y señalamientos que ya puso en conocimiento de las entidades encargadas.