Presidente Petro dice que fuente de Revista Semana es anónima y difamatoria: "nunca he visto 3.000 millones de pesos en mi vida"

Luego de las revelaciones de la Revista Semana en las que se asegura que el dinero hurtado a Laura Sarabia pertenecía al presidente Gustavo Petro, el mandatario desmintió que esto fuera cierto. “Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”.

La denuncia de Revista Semana sobre el dinero de Laura Sarabia

El pasado 15 de junio el medio citado hizo una publicación sobre el caso de Laura Sarabia. Un giro inesperado: el dinero del maletín que desapareció de la casa de la exfuncionaria y que contenía una suma de dinero que hasta el momento no se ha logrado precisar, al parecer, pertenecía al presidente de la República. Según el testigo anónimo, Gustavo Petro le habría pedido a su jefe de gabinete que le guardara el maletín y por eso, cuando fue robado, Sarabia habría intentado todo tipo de acciones para recuperarlo, primero sometiendo a todo su esquema de seguridad al polígrafo, luego culpando a una teniente identificada como Laura Luna, y finalmente, interceptando a su exniñera Marelbys Meza y a la persona que le colaboraba con las labores del hogar, Fabiola Perea.

Pero esto no es lo más grave. El testigo de la revista dice que no eran 7.000 dólares, como aseguraba Sarabia, sino 3.000 millones de pesos. Y no una maleta, sino tres. La denuncia de Semana agrega que el esposo de Marelbys Meza también fue chuzado y que el coronel Dávila, que ahora está muerto en condiciones que se investigan, fue quien llevó a cabo estas interceptaciones.

También nombra varios nombres clave dentro de este escándalo: el del coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar y quien le cuida la espalda al presidente hace más de una década, y John Jairo López Tolosa, mayor encargado de la supuesta copia espejo que le hicieron al celular de la exniñera. El primer señalado, es, según la denuncia, quien coordinó las interceptaciones a través de Dávila, que fue quien contactó a Tolosa, el segundo implicado y quien presuntamente desconocía el objetivo de las chuzadas pues habría sido engañado con la misma historia que recibió el fiscal que las aprobó: la de que Marelbys y Fabiola colaboraban con el Clan del Golfo.

¿Qué respondió Gustavo Petro?

El mandatario colombiano respondió a dichas afirmaciones a través de un comunicado. Aseguró que las acusaciones son falsas, que nunca ha visto una suma de dinero similar en su vida y que su intención de cambio está intacta. Sorprendió además que se refiriera a los dueños del medio de comunicación y su cercana y "amable" relación con ellos. "He tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como Presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia", dijo el presidente, refiriéndose a las OPA del Grupo Empresarial Antioqueño.

"Supuestos testimonios tienen un interés difamatorio en contra del presidente"

En los otros puntos de su comunicado, el presidente reiteró que apoya las investigaciones de las autoridades competentes y que les brinda garantías para que hagan su trabajo. Pidió que fueran estas mismas quienes aporten claridad sobre todos los procesos que se adelantan hacia su gobierno y funcionarios y concluyó que los testimonios anónimos respondían a un interés por generar desconfianza entre la ciudadanía y su administración, y según él, sin pruebas.

Por último, reafirmó su compromiso con los cambios que prometió en campaña y las reformas que se tramitan en el legislativo.