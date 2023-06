Laura Sarabia dice que “jamás ha recibido tal cantidad de dinero”, respondiendo a la publicación de Revista Semana

Aunque Laura Sarabia es la protagonista del escándalo que sacudió al Gobierno Nacional recientemente, su silencio ha sido casi permanente. La exfuncionaria solo se ha referido a lo ocurrido mediante comunicados en los que no dice nada diferente a que colaborará con las autoridades para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas cuando sometió al polígrafo a su exniñera. Sin embargo, tras la publicación de la Revista Semana, en la que se le acusa de haberle guardado tres maletines al presidente Gustavo Petro con 3.000 millones de pesos en su interior, la exjefe de gabinete respondió y reiteró que se trata de una forma de desprestigiarla a ella y también al mandatario colombiano.

La denuncia de un testigo anónimo en Revista Semana

El pasado 14 de junio la Revista Semana publicó el testimonio de un testigo anónimo que presuntamente habría tenido varias conversaciones con Óscar Dávila, el coronel que falleció en circunstancias que aún se investigan. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio.

Esta persona hizo graves afirmaciones sobre el caso de Laura Sarabia, que comenzó por la pérdida de un maletín lleno de dinero. La primera, que no se trató de 7.000 dólares, como dice la exjefe de gabinete, sino de 3.000 millones de pesos. La segunda, que la plata no era de ella, sino del presidente. La tercera, que no solo se interceptó a Marelbys Meza, sino también a su esposo. La cuarta, que el coronel Dávila había participado en las interceptaciones por orden de Carlos Feria, jefe de la Casa Militar y encargado de la seguridad del presidente. La quinta, que el abogado del Río, había sido prácticamente impuesto como defensa al uniformado por orden de Feria y del presidente colombiano.

Presidente Petro respondió a publicación de Semana

Las acusaciones contra el presidente Petro prendieron las alarmas porque evidentemente es un patrimonio que no puede explicar con su sueldo. Sobre este tema, el mandatario colombiano se pronunció diciendo que era falso y difamatorio. “Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, escribió en un comunicado.

"Son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos": Laura Sarabia

Luego Sarabia también se pronunció. Negó que hubiera recibido tal cantidad de dinero, aseguró que las afirmaciones se hacen con el fin de desprestigiarla a ella y al presidente y señaló que espera la investigación de las autoridades encargadas. Finalmente, dijo que ha sido víctima de amenazas, ataques y señalamientos que ya puso en conocimiento de las entidades encargadas.