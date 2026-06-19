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Todo un pueblo salió a despedirlo: la historia de Toby conmueve a Colombia

Durante 15 años, Tobi acompañó funerales, misas y eventos comunitarios en Samaniego, Nariño.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
03:07 p. m.
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La historia de Toby, un perro que se convirtió en símbolo de lealtad y compañía en Samaniego, Nariño, ha conmovido a miles de personas. Tras su fallecimiento, los habitantes del municipio organizaron un homenaje masivo para despedir a quien durante 15 años fue considerado el guardián y la mascota más querida de la población.

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Según relatan los habitantes de Samaniego, Toby llegó al municipio acompañando a su dueño, un hombre que atravesaba una delicada situación de salud. El perro permaneció junto a él hasta sus últimos días y tras su muerte, decidió quedarse en el pueblo que se convertiría en su hogar definitivo.

Desde entonces, la comunidad adoptó a Toby como parte de su identidad. Con el paso de los años, el canino se ganó el cariño de comerciantes, familias, autoridades y visitantes, quienes lo reconocían como una figura emblemática de este municipio del departamento de Nariño.

¿Por qué Toby se convirtió en un símbolo de Samaniego?

La historia de Toby trascendió por un comportamiento que marcó profundamente a los habitantes del pueblo. El perro acostumbraba acompañar las honras fúnebres que se realizaban en Samaniego, una tradición que muchos relacionaban con el vínculo que mantuvo con su antiguo dueño.

Su presencia era habitual en los recorridos de las carrozas fúnebres, en las ceremonias religiosas y en diferentes eventos comunitarios. Con el tiempo, su imagen se convirtió en un símbolo de fidelidad, respeto y compañía, valores que la comunidad destacó durante años.

La conexión entre Toby y los habitantes fue tan fuerte que incluso se realizó un mural en su honor en el centro del municipio, convirtiéndolo en uno de los personajes más reconocidos y queridos de la localidad.

El último adiós a Toby reunió a toda una comunidad

Tras conocerse la muerte del animal, la comunidad organizó una concurrida despedida para rendir homenaje a su legado. El acto incluyó una caravana fúnebre y diferentes muestras de afecto por parte de los habitantes, quienes quisieron acompañarlo en su último recorrido.

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Las imágenes de la ceremonia reflejaron el profundo cariño que despertó Toby durante más de una década. Vecinos y visitantes participaron en el homenaje para agradecer la compañía que brindó al municipio y recordar la historia que lo convirtió en una figura inolvidable.

Con su partida, Samaniego despide a uno de sus símbolos más representativos. Sin embargo, la memoria de Toby permanecerá viva entre quienes compartieron con él y fueron testigos de una historia de lealtad que logró unir a todo un pueblo.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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