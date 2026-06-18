Senadora Andrea Padilla entrega detalles del operativo con Ejército y drones para localizar al jaguar que escapó en Amazonas

El pasado martes 16 de junio un jaguar herido fue hallado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Leticia, en el departamento de Amazonas.

El animal fue rescatado por las autoridades ambientales y trasladado al centro de atención y valoración de fauna silvestre de Corpoamazonía, donde recibía tratamiento clínico.

Sin embargo, este jueves en la mañana el felino escapó del recinto, lo que activó un operativo de búsqueda con participación de organismos de socorro y autoridades locales.

“Estaba recibiendo muy buenos cuidados”

La senadora Andrea Padilla Villarraga, reconocida por su compromiso con los temas animalistas, explicó que el jaguar “estaba recibiendo muy buenos cuidados, no solamente para la recuperación de su pata, que era la parte del cuerpo lastimada, sino para su condición corporal integral”.

Según la congresista, el animal se encontraba “muy deshidratado, exhausto y debilitado”, por lo que se le practicaron exámenes clínicos y genéticos, además de hidratación y atención veterinaria.

Padilla señaló que “lamentablemente ocurrió este hecho” y que la hipótesis es que el felino escapó “por la angustia y el estrés que le causó la brutal explosión de pólvora que hubo ayer en la noche, muy probablemente por la celebración del partido de fútbol”.

Operativo de búsqueda con drones y cooperación internacional

La senadora confirmó que desde la mañana se instaló un comité de gestión de riesgo con bomberos, Defensa Civil, Ejército y Policía, debido a que el centro de atención “queda muy cerca del casco urbano” y representa un riesgo para la comunidad.

Padilla detalló que “se estaban haciendo búsqueda con drones y sensores térmicos” y que incluso se cuenta con apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército de Brasil y la Fundación Ikosoa. La comunidad también ha recibido instrucciones de alerta y de “no acercarse, no intentar cogerlo, por supuesto de no herirlo, es un animal magnífico, un ser vivo al que debemos cuidar”.

La congresista aprovechó para recordar los números de contacto en caso de avistamiento: el teléfono de Corpoamazonía 310-207-0866 y la línea de emergencias 123.

Padilla hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los centros de atención de fauna silvestre, pues “la precariedad es prácticamente generalizada” y los animales silvestres “son el patito feo de las corporaciones autónomas regionales” al recibir presupuestos insuficientes.