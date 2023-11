Caso de Cielo Gnecco fue trasladado por la Fiscalía a Bogotá

El Fiscal 86 especializado de Bogotá deberá definir si llama o no a Salvatore Mancuso en el marco del proceso que se adelanta contra Cielo Gnecco, la 'cacica' del Cesar, luego de su declaración en Justicia y Paz donde aseguró que la mujer no tuvo relación alguna con los paramilitares y califico de falsa cualquier afirmación en ese sentido.

Gnecco, que es investigada por su presunta participación en el homicidio de dos contratistas en Cesar, ha enfrentado un proceso con la justicia durante 20 años. Ahora, su caso será trasladado a Bogotá, en donde quedará en manos de un fiscal especializado que deberá decidir la apelación de la Procuraduría en contra de la revocatoria a la medida de aseguramiento intramural en su contra.

El primer reto del fiscal será definir el recurso interpuesto por la Procuraduría que busca revocar la cancelación de la orden de captura contra Gnecco. Lo cual fue ampliamente controvertido por la defensa y la propia fiscal del caso, quien considero que no existen motivos fundados para ordenar la captura como lo expuso en su providencia.

“La delegada fiscal no observa cuáles pruebas o elementos de convicción demuestran que la procesada Cielo Gnecco puede destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba para inducir que terceros falsamente informen o se comporten de manera desleal”, dictó la decisión.

Igualmente, la Fiscalía adelanta una investigación contra los dos testigos del caso por múltiples versiones que han entregado a la justicia, lo cual les resta credibilidad.

“Al valorar los testimonios de Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, y Luis Francisco Robles, alias Amaury, y con suficiencia no se les dio credibilidad a sus dichos, ni sus manifestaciones eran verosímiles frente al comportamiento que se le endilga a la procesada”, destacó la Fiscalía.

La propia Corte Suprema, de manera tajante, definió la credibilidad de los testimonios de alias Amaury y 'Gabino', concluyendo que se había acreditado que los testigos intentaron "desvanecer los señalamientos que concretaron de manera inicial o restarles la importancia o restarles contundencia demostrativa mediante distractores retóricos y tergiversaciones".

La versión de Salvatore Mancuso

En segundo lugar, la Fiscalía deberá determinar si tiene en cuenta o no la declaración de Salvatore Mancuso entregada a Justicia y Paz, en la que negó tajantemente que la señora Cielo Gnecco tuviera nexos con las ACU.

"Afirmar que los demás miembros de la familia se favorecieron del crimen no es preciso. Cielo Gnecco no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas. La referencia del ingreso de dicho grupo al Cesar se circunscribe a Jorge Gnecco y de manera tangencial a sus hermanos Lucas y Nelson, sin involucrar a otros miembros de su familia, ella no fue parte de las AUC", dijo Mancuso al tribunal.

"Mis abogados me han contado que una persona que perteneció a las AUC señaló que la señora Gnecco buscó a miembros de Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para asesinar a unos contratistas que trabajaban con ella. Eso es algo absolutamente falso porque era imposible que ocurriera, ya que después de la muerte de Jorge Gnecco, Tovar odiaba a esa familia y los veía como enemigos. En algún momento él se llenó de esa paranoia y secuestró a José Eduardo Gnecco, producto de ello ocurrieron varias cosas, una de ellas fue que al final tuvo que sacar un comunicado en el que dijo haber retenido al político para llamar la atención de la opinión pública sobre las actividades de esa familia", agregó el exparamilitar.

El exjefe paramilitar, que sigue en su proceso de aporte a la verdad en medio de controversias generadas por su designación como gestor de paz y su retorno a Colombia, se comprometió a acudir ante cualquier autoridad para reafirmar lo que dijo en la diligencia.

Mancuso también aseguró que la Fiscalía cometió un error al utilizar previas declaraciones contra Cielo Gnecco. “La justicia ordinaria ha utilizado mi versión de forma tergiversada e indebida en este asunto específico. Quiero también indicar que en el pasado la Fiscalía tampoco me indagó por la señora Cielo Gnecco”, puntualizó.