“Cielo Gnecco no tuvo nada que ver con las AUC”: Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en medio de una diligencia de versión libre en justicia y paz, se refirió a Cielo Gnecco, la exprimera dama del Cesar, y a los señalamientos que hay en su contra por los delitos de secuestro agravado y homicidio.

Cielo Gnecco no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas.: Salvatore Mancuso

“Afirmar que los demás miembros de la familia se favorecieron del crimen no es preciso. Cielo Gnecco no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas. La referencia del ingreso de dicho grupo al Cesar se circunscribe a Jorge Gnecco y de manera tangencial a sus hermanos Lucas y Nelson, sin involucrar a otros miembros de su familia, ella no fue parte de las AUC”, dijo Mancuso.

“Mis abogados me han contado que una persona que perteneció a las AUC señaló que la señora Gnecco buscó a miembros de Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, para asesinar a unos contratistas que trabajaban con ella. Eso es algo absolutamente falso porque era imposible que ocurriera, ya que después de la muerte de Jorge Gnecco, Tovar odiaba a esa familia y los veía como enemigos. En algún momento él se llenó de esa paranoia y secuestró a José Eduardo Gnecco, producto de ello ocurrieron varias cosas, una de ellas fue que al final tuvo que sacar un comunicado en el que dijo haber retenido al político para llamar la atención de la opinión pública sobre las actividades de esa familia", agregó.

Versión de Salvatore Mancuso será ampliada

El exjefe paramilitar, que sigue en su proceso de aporte a la verdad en medio de controversias generadas por su designación como gestor de paz y su retorno a Colombia, se comprometió a acudir ante cualquier autoridad para reafirmar lo que dijo en la diligencia. También aseguró que la Fiscalía cometió un error al utilizar previas declaraciones contra Cielo Gnecco. “La justicia ordinaria ha utilizado mi versión de forma tergiversada e indebida en este asunto específico. Quiero también indicar que en el pasado la Fiscalía tampoco me indagó por la señora Cielo Gnecco”, puntualizó Salvatore.

Tras las declaraciones en el caso Gnecco, su versión será ampliada en los próximos días.

Cabe mencionar que la matrona del Cesar estuvo prófuga de la justicia hasta hace poco tiempo, cuando un fiscal de Valledupar decidió revocar la orden de captura que pesaba en su contra. En la resolución, el funcionario compulsó copias para que se investigue a los testigos del caso.

Puede leer: Hacen llamado al ELN para que libere a todos los secuestrados