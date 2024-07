UNGRD denunció que el contratista de Caregato abandonó la obra: ¿Habrán acciones jurídicas?

Los problemas en el dique de Caregato, que se rompió el 6 de mayo y aún no se ha cerrado, continúan y tienen un nuevo capítulo. Pues, después de que la interventoría Estudios, Consultorías y Obras S.A.S. denunció el 30 de julio que el contratista no estaba ejecutando los trabajos que le corresponden en esa zona, Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recorrió el terreno y llegó a la misma conclusión.

“Con gran preocupación, la interventoría ha detectado una variación en el personal mínimo. Esta situación podría constituir un incumplimiento grave que afecta la ejecución del contrato y puede conducir a su terminación”, expuso Estudios, Consultorías y Obras S.A.S.

Además, Carlos Carrillo encontró que no solo había ausencia de trabajadores, sino que también de las maquinarias y los materiales que se necesitan para cerrar el dique. Y es que lo que más le preocupa a la UNGRD es que, aunque la totalidad de la obra tendría que entregarse antes del 27 de noviembre porque la nueva administración no extenderá el contrato con el consorcio RCG, se ha reportado que hace más de un mes no se han identificado ni siquiera avances mínimos.

Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, anunció que interpondrían acciones legales contra el consorcio RCG por abandono de la obra de Caregato

“Aquí no hay volquetas, no hay bolsas y creo yo que no se está haciendo mayor cosa. El paso siguiente es tomar las medidas jurídicas que sean pertinentes, por supuesto, garantizándole el debido proceso al contratista”, indicó el director de la UNGRD.

Pero, aparte de lo que pudieron observar durante la inspección, la entidad liderada por Carlos Carrillo le informó a la sociedad que, aunque en el contrato está estipulado que al consorcio RCG le corresponde ir revelando cuál es la cantidad concreta que se ha ejecutado de la obra, no lo han realizado con las evidencias técnicas pertinentes.

En ese sentido, en la UNGRD consideran que el contratista RCG no ha demostrado estar comprometido con la población de La Mojana, sino que, al parecer, habría aprovechado los recursos que la entidad le entregó para hacer un negocio personal.

“Necesitamos liberar los recursos que están comprometidos en la obra de Caregato”, estableció el director de la UNGRD

En el momento en el que Olmedo López firmó el contrato con RCG, se destinaron 130 mil millones de pesos a la obra de Caregato. En ese sentido, el director Carlos Carrillo aseguró que necesitan recuperarlos para buscar soluciones que sean reales para los campesinos de La Mojana.

“El contratista tiene que probar que efectivamente invirtió ese dinero. Además, se le dieron 26 mil millones de adelanto y, la verdad, yo aquí no los veo”, enfatizó Carlos Carrillo, el director de la UNGRD.

A partir de esos hallazgos, Carrillo se comprometió a que el consorcio RCG responda en caso de que la justicia determine que tuvieron irregularidades y, adicionalmente, le prometió a esa región que “se va a construir una obra que realmente funcione para el campesinado y no para los contratistas”.