Regulación del cannabis de uso recreativo en adultos: ¿qué es verdad y qué es mentira?

La aprobación del uso recreativo del Cannabis en adultos está a un debate de convertirse en realidad en Colombia. Esta iniciativa busca modificar la Constitución, por eso ha tenido un paso extenso por el legislativo para convertirse en ley.

El proyecto genera gran debate. La forma en que Colombia se ha enfocado en luchar contra las drogas no ha tenido los resultados esperados. Desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia lo dejó claro: iba a cambiar la fórmula para combatir el problema con los estupefacientes e iba a buscar la legalización y no criminalización.

El proyecto es la materialización de esta forma de pensar frente a las drogas. Especialmente cuando se habla del cannabis. Sin embargo, el debate no solo se ha dado en el Congreso, también en la sociedad que no ve con buenos ojos la aprobación, legalización, regulación y demás.

Hay muchas verdades y mentiras alrededor de la propuesta. También varias preguntas al respecto: ¿quiénes podrían venderla?, ¿quiénes comprarla?, ¿cuáles son los alcances de la ley?, ¿cómo se van a controlar los estándares de calidad?, ¿aumentará el consumo?, ¿cuáles son los parámetros que establecería?

¿Qué es legal en Colombia cuando hablamos de cannabis?

Primero es importante aclarar varias cosas.

La primera: en Colombia desde el 2016 se legalizó el uso medicinal del Cannabis.

el porte y uso de sustancias psicoactivas, incluyendo el cannabis, está permitido desde el 94. En 2006 esto se intentó cambiar, pero la Corte echó para atrás la decisión.

lo que no se puede es comercializar y distribuir, lo cual, según quienes abanderan la aprobación del cannabis en uso recreativo para adultos, es incoherente porque se puede portar, pero no vender.

cuando es de uso medicinal, si se puede cultivar, procesar, distribuir y consumir con prescripción médica. De hecho, en Colombia es legal sembrar y tener hasta 20 plantas de cannabis.

Teniendo claro esto, la intención del proyecto no es más que una: que el cannabis se pueda sembrar, comercializar, distribuir y vender para fines no medicinales, es decir, recreativos. De ser aprobado el acto legislativo antes del 20 de junio en plenaria del Senado, se permitiría esto, pero a su vez se abriría la puerta a la necesidad de una regulación por parte del Congreso que deberá establecer los parámetros en los que se considerará legal o no.

Los límites aún no se conoce porque aunque el proyecto le apunta a la modificación de la Constitución, carece de una hoja de ruta exacta sobre quiénes y cómo. Juan Carlos losada, uno de los congresistas que abandera la iniciativa, lo explicó a la universidad de Los Andes: Se debe "diseñar un marco tributario que no limite el desarrollo del mercado regulado del cannabis y que garantice condiciones para competir con el ilegal".

Las verdades y mentiras sobre el proyecto que busca regular el cannabis de uso recreativo en adultos

Ahora bien, lo que preocupa a muchos son las ideas alrededor. La principal es que el consumo de drogas se podrá dar en cualquier lugar, eso implicaría espacios escolares, parques o lugares en los que frecuenten los más pequeños. Ante estas afirmaciones, hay que decirlo, desde el sector del cannabis se pide una prohibición. "Esto es un producto que va para el consumo humano, tiene que haber reglamentos para proteger la salud pública y debe operar solo con canales muy estrictos de distribución para evitar que los menores de edad tengan acceso. Que solo pueda venderse en sitios autorizados y con licencia, no como en Estados Unidos, en donde hay sitios que se encuentra en cada esquina", dijo Miguel Samper, presidente de Asocolcanna, a Economicast, de Portafolio.

De hecho, uno de los argumentos del proyecto es que se reduzca el consumo y se evite en menores, pero tras una decisión libre e informada. "Reduciría el mercado ilegal y le permitiría al Estado controlar y rendir cuentas a la ciudadanía", dicen desde colectivos que defienden la regulación.

Lo cierto es que, de aprobarse este proyecto, el acceso al cannabis pasaría a estar sujeto a la regulación del Estado y dejaría de ser ilegal. Esto quiere decir que quienes vendan cannabis de uso recreativo no estarían cometiendo ningún delito. Todo esto, innegablemente, implica retos y riesgos en torno a salud publica, el consumo, los efectos de esta droga en los más jóvenes y demás. Pero esta será una preocupación del Congreso, que depende de si decide o no dar luz verde a acto legislativo.