Exasesor del Dapre habría pedido a Mancuso una entrevista para hablar contra Abelardo de la Espriella

Un nuevo capítulo del denominado ‘Pacto de Valledupar’ sacude el panorama político colombiano luego de que se conocieran varios audios y mensajes que vincularían a un exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro con intentos de incidir en los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Nuevo capítulo sobre el 'Pacto de Valledupar' involucra a Víctor de Currea-Lugo

Según revelaciones de la periodista Angie Rodríguez en la revista Semana, Víctor de Currea- Lugo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habría enviado mensajes al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso días después de la primera vuelta presidencial.

En los mensajes, De Currea-Lugo solicitaba una entrevista que vinculara al entonces candidato Abelardo de la Espriella con grupos paramilitares.

“Estimado Salvatore, ¿crees que tendría sentido hacerte una entrevista para mi web sobre de la Espriella? Si crees que es políticamente inconveniente no lo hacemos, pero si crees que eso puede ayudar en algo de cara a las elecciones déjamelo saber", indica el mensaje.

Además del chat, un audio en poder de la FM contiene lo que sería la voz de De Currea-Lugo insistiendo: "Por eso te invito hermano, a que me des la entrevista, si quieres escoge las preguntas de las que te envié o hagamos otras preguntas, pero me parece que el mensaje tiene que ser claro".

En el audio, el exfuncionario habría asegurado que la segunda vuelta estaba muy reñida y que era necesario "dar un golpe de opinión para darle la vuelta a este resultado". Fuentes consultadas confirmaron que Mancuso aparentemente no habría respondido a esta solicitud.

Las revelaciones incluyen además declaraciones en las que se menciona que Rodríguez había recibido una orden.

“Pero a mí me dan una orden, usted tiene que hablar, usted tiene que hablar de tres personas, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras, en efecto entonces me piden organizar lo del cierre de Ralito con la misión de que ellos hablen para las elecciones".

¿En qué van las investigaciones?

Los hechos denunciados derivaron en tres denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República y la Contraloría General. Este noticiero intentó contactarse con Víctor de Currea-Lugo sin obtener respuesta.

Las denuncias fueron radicadas el 3 de agosto ante las entidades judiciales. Actualmente, la Fiscalía avanza en una indagación preliminar por estos hechos, mientras que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se tramitan tres denuncias contra el expresidente Petro en relación con este caso.