Víctor Guerrero, el enemigo de la muerte que ha salvado más de 300 vidas en el puente La Variante en Ibagué

Desde el aire se puede apreciar una de las obras viales que más ha beneficiado al departamento del Tolima en materia de movilidad: el puente número 2 de la vía Ibagué - Cajamarca, o también conocido como puente de ‘La Variante’. Una estructura en pie desde el año 2000, pero con doble calzada entregada en el 2018, por la que al diario pasan más de 2.500 carros.

Pero lo que es una bendición para la conectividad vial de esta región del país, para algunas familias es una maldición.

Los que escogieron el puente como la ventana a la muerte

“Uno joven le da al arrebato de coger una buseta y viene de hecho muchas veces en esa época y lo pensé porque uno lo ve tristemente como una forma fácil. Se acerca y lo más aterrador en esta historia es que yo era un niño, así como yo era un niño en ese momento, en este momento hay muchos niños en la ciudad, incluso alrededor de Colombia, que piensa en venir acá en este puente”, afirmó José López.

A José la idea de terminar con su vida se le pasó por la cabeza en varias ocasiones y vio en el puente la forma más fácil de hacerlo.

Mientras él habla de esa depresión que lo llamó a lanzarse al vacío, en plena entrevista, otra persona empieza a repetir su historia.

Un joven se asomó al vacío con un único objetivo: quitarse la vida. Sin embargo, unos segundos después intenta recuperarse del trance que segundos antes lo tenía al filo del puente. Allí un hombre hace algo por él, lo oye y le habla con firmeza.

Se trata de Víctor Guerrero, quien una vez más le arrebató a la muerte una nueva víctima.

“Mi nombre es Víctor Guerrero e intento salvar vidas"

No es psicólogo, psiquiatra, bombero o rescatista, pero tiene algo de lo que muchos carecen: determinación para enfrentarse a lo imposible y luchar contra la muerte.

Dice que la vida le dio una misión y fue darle luz a los desesperanzados, a quienes por algún motivo ven en el suicidio la forma de borrar los males del alma.

“La gente ha llegado a apreciar nuestra labor porque sin importar la hora, si es nuestra hora de almuerzo, nuestro desayuno; y alguna persona transeúnte, en bicicleta, en moto o un mulero pasa por el sector del puente, y veo una persona que en un momento dado la vez deprimida llorando, haciendo llamadas, inmediatamente nos pita para que nosotros acudamos a ese sitio y le ayudemos a consolarlo o en el peor de los casos lo ayudemos a detener jalando lo del cabello, de sus prendas de vestir para que no se lance al abismo”, relató Víctor Guerrero.

En camiseta, bermuda y sandalias, pasa el día atendiendo su negocio y a su vez vigilando el puente. Es un hombre sencillo que poco sonríe, y tiene una virtud extraña, pues lucha contra lo intangible, el poder de las ideas suicidas, de un problema que crece con el tiempo en Colombia: la salud mental.

Sin duda el tema de la salud mental todavía es un campo en el que aún las autoridades están en deuda por la falta de medidas de prevención para las personas que por algún motivo quieren quitarse la vida, y es que las cifras son impactantes:

Tan solo en este año son más de 1.540 personas en Colombia que se han quitado la vida, lo que significó un aumento de más del 14 % con respecto al 2022. Ibagué es la quinta ciudad con más suicidios, ya van 18 este año.

El salto al vacío es la tercera causa de suicidios en esta región del departamento del Tolima.

“Yo llevo un promedio de más de 300 personas en un lapso de 8 años, y no me enorgullezco por esto, sino que más bien le doy gracias a Dios que me colocó en un lugar donde podemos servir a la humanidad y darle un día más de vida a las personas que acuden deprimidas a un lugar o a un sitio que no es de vida, sino que lamentablemente se ha convertido en un sitio de muerte desde hace muchos años”, agregó Víctor Guerrero.

Víctor ideó un plan de acción que ha venido perfeccionando con el tiempo. No tiene muchas herramientas sino unos binoculares y un radioteléfono que le donaron con el que alerta a la policía de posibles casos de suicidio.

“Estos binoculares para mí significan vida, esto es vida. (…) Nos permite a nosotros visualizar, tener más de cerca las características de las personas que vienen acá porque de aquí hacia el puente hay unos 400, 500, o 600 metros de distancia, en los que, si me quito las gafas, no puedo mirar bien, pero si me acerco a estos binoculares vemos gestos, vemos que están llamando por celular, los vemos angustiados, agarrándose la cabeza, desesperados, llorando, y de paso miramos si se acercan motociclistas o se acercan en carros y que desde allá, como saben de nuestra labor, nos hacen luces para que acudamos al rescate”.

Los gestos de una difícil decisión

También aprendió a identificar los gestos de quienes piensan que en este mundo no hay un lugar para ellos.

“Lo que observamos es que con el paso de los años nos hemos convertido en unos sabuesos detectando y observando el movimiento de sus manos, el temblor, que al momento de preguntarles piden una disculpa, que hacen en el sitio, que para donde van, y mirando que en un momento dado titubean, entonces ya detectamos que la persona no está bien y que es necesario que le digamos que le podemos brindar una ayuda”.

“Si necesita hablar con alguien un minuto por celular, o que si de paso desean tomarse un agua, entonces le ofrecemos, eso tratando de detectar si de sus ojos aparece una lágrima o si le miramos un semblante caído”.

Ya son más de 300 personas las que se cuentan entre los rescatados por Víctor, como al joven a quien llamaremos Andrés para proteger su identidad.

“El día a día lo llevó a uno a esos pensamientos de querer no existir más, saber que uno está haciendo las cosas bien, cometí un error, y te cae todo encima. Entonces eso es lo que lo lleva uno, tener problemas familiares, en mi caso fue con mi esposa, entonces fue todo el día el mismo tema; llegó la noche y lo mismo, entonces ya no dormí y pensaba, miraba a mis hijos, y decía: ‘¿qué hago?, no quiero vivir más esta vida que llevo, no es para mí’. Lo único que hice fue apenas amaneció, agarré mi moto y me vine para el puente”.

Para Andrés fueron varias ocasiones con voces que lo llamaron a lanzarse al vacío, y cada vez que ellas hablaron Víctor logró contrarrestarlas.

“Víctor para mí es un ángel, Dios me dio ese ángel, mandó ese ángel, y es una persona que le agradezco mucho, por eso estoy aquí, apoyándolo a él”, manifestó Andrés.

El lamentable caso de Jessy Paola Moreno y su hijo de 9 años

Sin embargo, de nada vale salvar cientos de vidas si se pierden dos que todos los días le duelen: la de Jessy Paola Moreno, quien en febrero de 2019 decidió lanzarse al vacío llevando consigo a su hijo de 9 años.

“Marcó la vida de muchas personas porque prácticamente la vida del niño se la llevó junto con ella, y era un niño que estaba pidiendo básicamente querer vivir, en ningún momento quería morir, y él rogaba y suplicaba que por favor la mamita no lo fuera a matar y pedía a las personas que acudieron en ese momento a que por favor lo ayudaran”, recuerda Víctor.

Vea también: Policías lloran al no poder salvar a mujer que se suicidó en puente de Ibagué

Lejos de claudicar en su labor, Víctor se dio cuenta que el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Con el tiempo, a su cruzada se sumaron voluntarios, un escuadrón dedicado a salvar vidas.

El escuadrón 'salvavidas' de Víctor Guerrero

Loyffer es uno de ellos, sabe qué es tener en casa a alguien que intentó quitarse la vida, y también sabe cómo superarlo. La experiencia con su hijo lo trajo a este puente.

“Soy padre y tengo un hijo que sufre de depresión, yo sé qué es que una persona o un familiar que sufra depresión, lo sé, y equitativamente soy ingeniero civil norteamericano y me pregunto: ‘No sé qué hago acá’. Esto no es porque yo quiera, sino es por la voluntad de Dios, porque lo que nosotros hacemos no es para todo el mundo, es una labor que empecé hace 10 meses y nunca me imaginé la problemática que había. Y aquí estoy salvaguardando vidas, llevo 157 casos en 10 meses y medio".

Del otro lado del viaducto está Beatriz quien, con teléfono en mano, no lo piensa dos veces y sale corriendo cuando acude a la alerta de un potencial suicidio.

"Yo vivo al otro extremo del puente y mantengo pendiente también. Nos comunicamos por teléfono porque hay un solo radio y un solo binocular”.

Y Diego, quizá con una de las labores más complejas, ayuda a los organismos de socorro a sacar los cuerpos del fondo del río Combeima.

"Es triste porque somos personas, somos de carne y hueso, y tener que venir a sacar una persona aquí porque acabó con su vida de buenas a primeras, no es nada satisfactorio. Pero pues yo lo hago de corazón porque es una vida (…) también tiene sus derechos tanto espirituales como legales y no puede ser maltratado".

El equipo funciona. Para entenderlo tenemos que oír a quienes estuvieron ahí a punto de irse, como el joven antioqueño al que salvaron en el preciso instante en el que grabábamos este reportaje.

En su brazo tiene tatuada la palabra "fuerza"... por un momento la perdió, cuando agobiado por los problemas llegó en su moto al puente, con una sola idea, lanzarse al vacío.

“Tantos problemas, tantos juzgamientos que nadie entiende por lo que uno pasa, entonces se ahoga uno en el dolor y se llena tanto la taza que ya uno quiere descansar, ¿y cuál es la forma de descansar?, quitarse la vida sin necesidad de sufrir”.

Sí tengo familia, pero me he sentido vacío siempre, aun teniendo familia me he sentido solo, abandonado

Es la voz de una persona que hoy vive para contarlo, consciente del deterioro de su salud mental.

“Dios nunca va a querer lo malo para uno, pero a veces uno no escucha a Dios (…) a veces la gente no entiende eso, que de tanto dolor que uno siente hay voces que le hablan a uno, que le dicen hágalo que así va a descansar, inténtelo que así va a estar tranquilo, y eso sentí yo, muchas voces que me decían: ‘hágalo, tírese', pero no pienso ni en mi familia ni nada”.

Antes de pararse al borde de la estructura había alcanzado a sacar su celular para decir adiós. "Me estaba despidiendo de ciertas personas pidiendo perdón por haber fracasado, por haberles fallado y por, de pronto, ser una escoria una basura".

Pero una vez más fue Víctor y su equipo quienes estuvieron allí, ofreciéndole algo que parece muy simple, pero que muchos no tienen: ser escuchado.

Víctor considera que poder preguntar su nombre a las personas es vital, “porque si está interesado en su nombre, que alguien se siente en la carretera, se pone al nivel de escucharlo, porque nosotros venimos a ser en un momento determinado ese hombre, y si necesitamos llorar, lloramos junto con el suicida, junto con la persona que está deprimida en ese momento y que va a querer y saltar para que le sienta esa esperanza, esa mano amiga”.

No es un misterio, que los suicidios en el puente de ‘La Variante’ van a terminar con Víctor, tampoco que él, con sus pocos recursos, logre convencer a todos. Lo ideal sería que cuando alguien llegue con esta fatal decisión él esté ahí, pero hay un problema: al ‘ángel de la vida’, como muchos lo llaman, le llegó una advertencia, en pocos días será desalojado. ¿Y si no está quién podrá salvar a los suicidas?