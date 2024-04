En video quedó grabado aparente caso de maltrato a niños en una guardería de Medellín

La Policía de Medellín informó que un equipo de protección ya se encuentra en el centro infantil del barrio Manrique San Pablo, investigando un nuevo presunto caso de maltrato infantil que involucra a niños entre los seis meses y los dos años.

Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que la agente educativa que estaría involucrada en este caso fue apartada de su cargo mientras se realiza el debido proceso.

En videos quedó registrado cómo una de las cuidadoras del programa Buen Comienzo toma de los brazos y de manera violenta a varios de los niños. En las imágenes se ve a la mujer obligando a los menores a permanecer reunidos en una zona específica del patio.

Estos hechos ocurrieron en un centro infantil de la zona nororiental de Medellín, donde en medio del escándalo, una madre confesó que hace dos semanas decidió retirar a su hijo del programa, al parecer, también habría sido maltratado por otra mujer que también cumple la función de agente educativa.

Yo le pregunto: y qué le hace la profe que no quiere ir a la guardería; y me dice: la profe me pega. ¿Y dónde? Me dice que en el muslito.