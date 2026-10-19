Revelan video del momento exacto del ataque sicarial contra el exalcalde de Jamundí en una heladería

Un registro de cámaras de seguridad reveló cómo fue el ataque contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí. En las imágenes se observa el recorrido del presunto sicario hasta una heladería, donde disparó cinco veces contra Felipe López Gutiérrez, escolta del exmandatario, quien se encontraba en la entrada del lugar.

En el ataque murió el escolta, mientras que el exalcalde logró ocultarse en la cocina del establecimiento.

Quise traerlos al Senado para narrarles los hechos al país y hacer un par de reflexiones. Yo quiero mostrarles qué pasó y cómo suena la violencia.

RELACIONADO Exalcalde de Jamundí se pronuncia tras ataque sicarial en el que falleció su escolta

El recorrido del sicario y los disparos contra el escolta

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por el senador, el atacante recorrió toda la cuadra hasta llegar al establecimiento comercial donde se encontraba el exalcalde. Allí, disparó cinco veces contra Felipe López Gutiérrez, quien cumplía con sus labores de protección en la puerta del local.

Después de atacar al escolta, el hombre ingresó al establecimiento, aparentemente para buscar al exalcalde. Sin embargo, el exmandatario ya no se encontraba en la mesa donde había estado sentado segundos antes.

Según explicó el senador, Ramírez se había levantado de la mesa para ingresar a la cocina. En ese momento, se encontraba acompañado de su esposa y de un compañero de colegio de su hijo.

Al escuchar las detonaciones, el exalcalde se agachó detrás de una nevera que lo ocultó de la vista del sicario.

Felipe se salvó por un milagro inexplicable, por una bendición de Dios.

El sicario huyó cuando se activó la alarma del local

El congresista sostuvo que el agresor avanzó hacia la cocina, pero abandonó el lugar después de que se activara una sirena.

“Cuando el sicario iba a entrar a la cocina, suena la sirena y por eso sale huyendo”, explicó el senador.

En este momento, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra el exalcalde y el crimen a sangre fría de su escolta.