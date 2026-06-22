Cámara captó robo en Bogotá: ladrones intentaron llevarse un vehículo y terminaron rodeados

En el sur de Bogotá, específicamente en el barrio Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, el sistema de videovigilancia C4 permitió frenar dos hechos de hurto que se estaban ejecutando en tiempo real.

Las cámaras instaladas en la zona permitieron no solo detectar el momento exacto en el que se intentaba vulnerar la seguridad de un vehículo cargado con mercancía, sino también activar de inmediato la reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cámara captó robo de vehículo en el barrio Molinos en Bogotá

Todo ocurrió cuando una de las cámaras de seguridad captó a un sujeto que, según el reporte, habría violentado el sistema de seguridad de un automotor con la intención de hurtarlo.

La escena fue observada en tiempo real desde el C4, donde un operador monitoreaba las imágenes y logró identificar la acción sospechosa mientras ocurría.

Sin perder tiempo, el operador alertó a las patrullas del sector, activando la respuesta policial de inmediato.

¿Qué pasó cuando llegó la Policía?

La reacción fue casi inmediata. En pocos minutos, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron hasta el barrio Molinos e interceptaron al presunto responsable antes de que pudiera escapar con el vehículo.

El operativo evitó que el automotor fuera sustraído y permitió además la recuperación de la mercancía que se encontraba en su interior, evitando así pérdidas económicas para el propietario.

¿Qué ocurrió en el segundo hecho delictivo?

En paralelo a este intento de hurto, se registró otro caso en la misma zona comercial del sector. Allí, la comunidad alertó sobre un hombre que intentaba huir luego de haber hurtado mercancía.

Este hecho también fue detectado por las cámaras de seguridad, lo que facilitó la reacción inmediata de los uniformados adscritos al CAI Molinos.

Al llegar al punto, las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente y capturaron a un hombre de 29 años. En el lugar se le informaron sus derechos como persona detenida.

El caso fue relacionado con los delitos de hurto con mercancía recuperada y daño en bien ajeno. Durante el operativo, además, fue incautado un vehículo de color gris.

Finalmente, cabe mencionar que, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 284 cámaras de videovigilancia activas.

Y, de acuerdo con las cifras entregadas, se registran reducciones en varios delitos: