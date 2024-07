Preocupación en Valle del Cauca por aumento en casos de violencia intrafamiliar

Hay preocupación en Valle del Cauca por las cifras de violencia intrafamiliar, pues los registros muestran que las denuncias durante el primer semestre de 2024 se duplicaron, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Dicha situación preocupa debido a que Cali es la tercera ciudad en la que se han registrado el mayor número de denuncias por el delito en el país, pues durante el primer semestre del año se documentaron más de 3.160 casos, un aumento de más del 50%.

El preocupante panorama de la violencia intrafamiliar en Cali

“Yo estaba en el cuarto, estaba trabajando en el computador y él sacó un machete que tenía, no sé porqué si en nuestra casa no había césped ni jardín y empezó a pegar al piso con ese machete afuera de la habitación en la que yo estaba y me decía que saliera”, cuenta una mujer y madre de Cali víctima de intento de feminicidio, cuando su expareja intentó asesinarla.

La mujer, a la que se le protege su identidad, dice que logró tomar valor y huir de la situación debido a que ese día se encontraba con su hija en la habitación, por ello al día siguiente de la tentativa de feminicidio, realizó las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de la Nación.

El panorama de violencia intrafamiliar en el Valle del Cauca preocupa, pues la capital del departamento es la tercera en el país con mayor número de casos denunciados durante el primer semestre de 2024.

“Es un aumento de las denuncias por violencia intrafamiliar del 52% y el 75% de estas ha sido de mujeres y menores [de esas] el 75% de mujeres y un 10% por personas menores de 18 años”, asegura Nathalia Escobar, directora de proyectos observatorio para la equidad de las mujeres.

De hecho, según un boletín publicado el 15 de julio por el Concejo de Cali, en la capital del departamento solo funcionan 11 comisarías de familia y la última fue creada en el año 2005, además ”la mayor crítica a las comisarías de familia fue a las precarias condiciones con que operan, el desconocimiento de la ruta de atención para víctimas de violencia. Y que son insuficientes dado el número de comisarías, versus la población que se atiende”.

¿Cómo denunciar casos de violencia intrafamiliar?

Si ha sido víctima o testigo de un caso de violencia intrafamiliar, puede comunicarse a las siguientes líneas:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122 (para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual)

De igual forma El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene dispuestos los siguientes números:

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 918 080.

Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141.

En Bogotá: