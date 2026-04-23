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Wadith Manzur y Karen Manrique recusaron a magistrado y conjueces que los enviaron a la cárcel

En las próximas horas estaba citada una diligencia judicial en la que se confirmaría la medida de aseguramiento intramural o una libertad condicional.

Wadith Manzur y Karen Manrique recusaron a magistrado y conjueces por enviarlos a la cárcel
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
02:07 p. m.
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En las últimas horas, tras la renuncia de Wadith Manzur a la Comisión de Acusaciones, se conoció la recusación que interpuso contra el magistrado Héctor Alarcón de la sala de instrucción.

Por su parte, Karen Manrique recusó a los dos conjueces que tomaron la decisión de enviarlos a la cárcel.

Hoy se tenía prevista una sala plena para resolver si se confirmaba la medida o los dejaban libres en el marco de la investigación de su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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