Wadith Manzur y Karen Manrique recusaron a magistrado y conjueces que los enviaron a la cárcel
En las próximas horas estaba citada una diligencia judicial en la que se confirmaría la medida de aseguramiento intramural o una libertad condicional.
Noticias RCN
02:07 p. m.
En las últimas horas, tras la renuncia de Wadith Manzur a la Comisión de Acusaciones, se conoció la recusación que interpuso contra el magistrado Héctor Alarcón de la sala de instrucción.
Por su parte, Karen Manrique recusó a los dos conjueces que tomaron la decisión de enviarlos a la cárcel.
Hoy se tenía prevista una sala plena para resolver si se confirmaba la medida o los dejaban libres en el marco de la investigación de su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
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