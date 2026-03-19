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Revelan fotos de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur en la cárcel por el caso UNGRD

Los congresistas electos el pasado 8 de marzo fueron privados de la libertad por orden de la Corte Suprema por el caso UNGRD.

Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de X
Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de X

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
11:51 a. m.
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En horas de la mañana de este 19 de marzo fueron trasladados a sus respectivos lugares de reclusión, por el escándalo de corrupción de la UNGRD, los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur, señalados de dar un concepto favorable a los créditos solicitados por el Gobierno, cuando integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de contratos.

Confirman lugar de traslado de Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de la UNGRD
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Karen Manrique fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde permanecerá privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Mientras que Wadith Manzur fue trasladado a la Escuela de Carabineros de la Policía.

La decisión de los centros de reclusión asignados a los congresistas generó polémica porque Manrique fue ingresada a una cárcel común, mientras que Manzur llegó a un centro de detención policial.

Ya se efectuó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique
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¿Por qué están presos Karen Manrique y Wadith Manzur?

Tras el traslado de los congresistas electos a los centros de reclusión donde permanecerán durante las investigaciones en su contra, se conocieron las primeras imágenes de sus respectivas reseñas del ingreso a la cárcel.

Manrique y Manzur son acusados de aprobar créditos al Gobierno Nacional en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de millonarios contratos.

Los congresistas habrían sido contactados por funcionarios del Ministerio de Hacienda, cuando Ricardo Bonilla, hoy capturado, era el jefe de cartera.

Por el mismo escándalo han sido capturados otros exfuncionarios: la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara Andrés Calle, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y, de la misma entidad, Sneyder Pinilla.

Karen Manrique fue trasladada al búnker de la Fiscalía por caso UNGRD
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¿Qué va a pasar con las curules de Karen Manrique y Wadith Manzur?

Wadith Manzur fue electo por el partido Conservador al Senado, mientras que Karen Manrique para la curul especial para víctimas.

Pese a no haber sido condenados, nadie podrá posesionarse en su curul. Al tratarse de un hecho de corrupción se aplicará la medida de silla vacía, que se declara en estos casos o cuando los congresistas son acusados de mantener vínculos con grupos armados.

Según explicó Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE, a Noticias RCN, “no podrá ser reemplazado el congresista que sea detenido, en este caso, por la comisión de delitos contra la administración pública.

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