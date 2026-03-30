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Wadith Manzur está buscando posesionarse como senador desde la cárcel: Senado deberá decidir

El congresista electo para el próximo periodo legislativo busca la manera de ocupar su curul a pesar de que fue enviado a la cárcel por el escándalo de la UNGRD.

Wadith Manzur, congresista de la República
FOTO: Wadith Manzur - Facebook

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
09:22 a. m.
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Wadith Manzur, actualmente capturado y vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ha solicitado posesionarse en su cargo como senador desde la cárcel, lo que ha generado una respuesta formal por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

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El alto tribunal, mediante un oficio oficial, decidió remitir la petición al Senado de la República de Colombia, instancia que deberá pronunciarse sobre la viabilidad de dicha posesión.

Cabe recordar que Manzur, quien venía ejerciendo como representante a la Cámara, resultó electo como senador en las pasadas elecciones del 8 de marzo.

Corte Suprema traslada la decisión al Senado

La Corte, a través de su Sala Especial de Instrucción, remitió a la Presidencia del Senado de la República una petición ciudadana que solicita formalmente garantizar la posesión de Manzur como senador para el periodo 2026-2030.

Según la petición, aunque las medidas de aseguramiento son legítimas, estas no pueden traducirse en una "prohibición absoluta de materializar el acto de posesión", lo que a su juicio equivaldría a una suspensión fáctica del cargo sin que medie una sentencia condenatoria ejecutoriada que desvirtúe la presunción de inocencia.

Para sustentar su postura, el solicitante citó como antecedente la evolución institucional del ejercicio parlamentario en Colombia, mencionando mecanismos de participación remota que han permitido a otros congresistas ejercer sus funciones sin presencia física permanente.

No obstante, la Sala Especial de Instrucción fue enfática al señalar que carece de atribuciones consultivas para emitir conceptos sobre la viabilidad de actos oficiales futuros, razón por la cual trasladó la competencia a la Mesa Directiva del Senado.

Competencia del Senado y el marco legal de la Ley 600 de 2000

La respuesta de la Corte Suprema subraya que la situación de Wadith Manzur se rige actualmente por la Ley 600 de 2000, bajo la cual se impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad el pasado 11 de marzo de 2026.

El artículo 359 de dicha norma establece que, al imponerse este tipo de medidas contra un servidor público, la autoridad judicial debe solicitar a la entidad competente, en este caso, la Cámara de Representantes y próximamente el Senado, que proceda con la suspensión en el ejercicio del cargo.

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