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Representante Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes

El representante y senador electo se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá.

Wadith Manzur. Foto: Camila Díaz - La FM.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
12:28 p. m.
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El representante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur presentó el jueves 23 de abril su renuncia como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En una carta dirigida al presidente de la comisión, Julián David López; al primer vicepresidente, Juan Sebastián Gómez, y al segundo vicepresidente, Daniel Carvalho Mejía, indicó que:

“La presente decisión se adopta en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 5 de 1992, y con el propósito de facilitar la adecuada organización interna de la corporación”.

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¿Quién ocupará su plaza en la comisión de la Cámara?

Manzur, que se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá —por una investigación de cohecho impropio en la que también se vio salpicada la representante por la curul de paz Karen Manrique—, agradeció la confianza depositada en él durante el tiempo en que formó parte de la comisión.

Y dejó constancia de que “el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes”.

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Manzur solicitó posesionarse como senador el próximo 20 de julio:

Manzur se presentó de manera voluntaria en el búnker de la Fiscalía el pasado 12 de marzo, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara la medida de aseguramiento en su contra.

Junto a Manrique, otros cuatro congresistas y un excongresista, es acusado de recibir sobornos de funcionarios del MinHacienda a cambio de dar un concepto favorable a los créditos que solicitó el Gobierno, cuando formaba parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023.

Sin embargo, días antes a su renuncia a la Comisión de Acusación, realizó una solicitud para posesionarse como senador, tras obtener una curul en las elecciones legislativas del 8 de marzo, cuando aún se encontraba en libertad.

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