Karen Manrique fue trasladada a guarnición militar en Malambo tras su captura por escándalo en la UNGRD

La representante a la Cámara Karen Manrique fue trasladada al Batallón de Ingenieros de Combate N° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, ubicado en el municipio de Malambo, Atlántico, como parte de las medidas de seguridad adoptadas en medio del proceso judicial que enfrenta.

RELACIONADO Corte Suprema inspecciona apartamento de Andrés Calle en caso UNGRD

La congresista fue capturada por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Investigación por presunto cohecho impropio

Las autoridades sostienen que Manrique habría recibido beneficios en forma de contratos provenientes de la Ungrd, a cambio de respaldar proyectos oficiales y emitir votos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

RELACIONADO Confirman lugar de traslado de Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de la UNGRD

Según las pesquisas, la congresista habría comprometido sus funciones públicas al participar en un esquema de intercambio de apoyos legislativos por contratos, lo que derivó en la imputación del delito de cohecho impropio.

Futuro político de Karen Manrique en duda

Este caso se enmarca en un escándalo más amplio sobre presuntas irregularidades en la asignación de recursos de la Ungrd para asegurar apoyos políticos en el Congreso.

Manrique, quien fue reelegida el pasado 8 de marzo para un segundo periodo en las curules de paz por el departamento de Arauca, enfrenta ahora la incertidumbre de si podrá posesionarse el próximo 20 de julio, fecha en que inicia la nueva legislatura, debido a que permanece privada de la libertad.