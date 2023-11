¿Taxistas divididos? Comité del Paro desiste de apoyar protestas convocadas por Hugo Ospina

En horas de la tarde de este martes 21 de noviembre, el Comité de Paro de taxistas anunció, a través de un comunicado, que las manifestaciones convocadas para este miércoles en Bogotá no se llevarán a cabo.

Desistimos de la protesta convocada para el día miércoles 22 de noviembre, ya que está satanizada y mal influenciada por medios de comunicación y Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Sin embargo, Hugo Ospina, líder de los taxistas, aseguró que el paro sigue firme, que el comunicado es falso y que sí van a salir a protestar.

El texto fue emitido directamente por el comité, y confirmado por sus voceros a los medios de comunicación. Este cruce de versiones sobre las manifestaciones en Bogotá significaría una división de posiciones en el gremio.

¿Por qué desistieron del paro de taxistas?

De acuerdo con los miembros del Comité de Paro, la convocatoria de protestas estaría "satanizada y mal influenciada".

"Nosotros como comité debemos ser responsables frente a los sucesos que se pueden presentar con los vehículos y la integridad física de los compañeros", dice el documento.

Al mismo tiempo, aseguraron que continúan "en asamblea permanente hasta tanto no se dé la reunión con Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, Óscar Gómez, secretario de Seguridad y José David Rosero, secretario de Gobierno, para buscar una salida a la problemática que enfrenta el gremio de taxistas".

La decisión se tomó a través de una votación en la mesa de taxistas que arrojó un resultado de 47 - 1. "Quien dice que el paro sigue es Hugo Ospina. Hay unos inconformismos porque se adelantó a solicitar la reunión con el Ministerio de Transporte. La decisión se acordó con la mayoría. Este es el comunicado oficial", señaló el Comité de Paro.

Hugo Ospina insiste en ir a paro el 22 de noviembre

Tras conocer el comunicado en el que públicamente se instó a no salir a las calles de Bogotá este miércoles, Hugo Ospina aseguró que la convocatoria se mantiene pese a la votación en la que la mayoría de líderes del gremio estuvo de acuerdo en desistir a la protesta.

"Quiero salir a desmentir públicamente que el paro de taxistas no se ha levantado. Si el Comité de Paro se reunió por aparte para hacer algo, la verdad a mí no me han comunicado ninguno de los del Comité del Paro que se ha levantado. El paro sigue en pie y sigue en firme. Varios compañeros, me han llamado que no nos dejemos atemorizar y vamos a salir a las calles", dijo a través de un video.

Nosotros no hemos sacado nada (...) El paro va, nosotros continuamos con el paro

La información difundida a través del comunicado fue confirmada por los líderes del Comité de Paro a la prensa.