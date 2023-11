Líderes del gremio de taxistas anuncian nuevo paro el 22 noviembre

El gremio de taxistas realizó recientemente una jornada de paro. Protestaron por el precio de los combustibles, que aumenta desde noviembre de 2022 cerca de 600 pesos, y también por la operación de las plataformas tecnológicas de transporte que no están reguladas en Colombia.

El pasado 25 de octubre hubo paro de taxistas

Las movilizaciones comenzaron desde muy temprano y bloquearon la movilidad de la ciudad. El Transmilenio no operó con normalidad porque los carriles exclusivos de avenidas y calles principales fueron interrumpidos. Cientos de personas llegaron tarde a sus trabajos u optaron por laborar desde casa.

Al parecer, ese panorama se repetirá en noviembre, y es que en un video compartido por líderes de taxistas se anunció una nueva jornada de protesta de los conductores, por los mismos motivos, pero agregando uno más: las fotomultas, una medida que siempre ha generado polémica porque se cuestiona su legalidad y los vacíos jurídicos que tiene la norma.

Conductores de taxis no logran acuerdos con Secretaría de Movilidad

El pasado 25 de octubre los conductores se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Movilidad, pero no hubo acuerdos. Los taxistas aseguran que la entidad no propuso ninguna alternativa para levantar el paro, mientras que la Secretaría señaló que no permitirá más bloqueos en la ciudad.

“En Bogotá es válida la protesta, se validan los derechos de todos los bogotanos. Lo que no se permiten son los bloqueos por el gran impacto que tiene la movilidad en la vida de los bogotanos”, indicó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá.