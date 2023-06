Alberto Gamero, tras la eliminación de Millonarios: "Estoy muy golpeado, teníamos ilusión de seguir"

Este jueves 29 de junio, Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2023. Los dirigidos por Alberto Gamero la pasaron mal en el Estadio Norberto 'Tito' Tomaghello y perdieron 3-1 contra Defensa y Justicia. América Mineiro derrotó 0-2 a Peñarol y le arrebató el segundo 'tiquete' a los capitalinos. El entrenador samario terminó "golpeado" por la inesperada salida, pues no consiguieron sumar un punto en sus últimos dos partidos.

Millonarios, que había celebrado su estrella número 16 el sábado pasado contra Atlético Nacional, no tuvo una buena presentación contra los 'halcones'. Los 'embajadores' sufrieron el desgaste del ajetreado calendario y se vieron ampliamente superados por el cuadro argentino. En el minuto 13', Defensa y justicia ya ganaba 2-0 con un doblete de Nicolás Fernández, quien terminó llevándose la pelota a su casa.

La decepción de Alberto Gamero

"Teníamos dos partidos para hacer un punto y no lo hicimos. Hoy no fue un buen partido. Estoy muy golpeado porque teníamos mucha ilusión en seguir. Queda pensar en la Liga 2 y en jugadores. Esto me impactó", fueron las palabras del entrenador samario en la rueda de prensa.

Gamero lamentó la derrota, pero quiere 'pasar la página' y enfocarse en los próximos objetivos. Recordemos que Millonarios se reencontrará con Atlético Nacional el próximo 8 de julio, en Estados Unidos. El exentrenador de Deportes Tolima recalcó el poco descanso que tendrá su plantilla, un factor que influyó negativamente en el trazo final del primer semestre del 2023.

El reencuentro con los 'verdolagas'

"Van a ser pocos días de descanso. Ellos lo entienden. Vamos a tener que recuperar al grupo en pleno torneo y tratar de hacer las cosas bien. El comienzo no va a ser fácil. El jueves viajamos a Miami", concluyó.