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Así luce el Estadio Centenario a un mes de la final de la Libertadores: preocupación por su estado

Estadio de la final de la Copa Libertadores genera preocupación por su estado. ¿Cómo luce?

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Foto: captura de pantalla X ESPN Brasil y AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
05:12 p. m.
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El estado del Estadio Centenario de Montevideo quedó bajo la lupa tras la difusión de un video de ESPN Brasil, a poco más de un mes de la final de la Copa Libertadores 2026. Las imágenes mostraron detalles de sus tribunas e instalaciones que generaron comentarios sobre el escenario donde se definirá el título continental.

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La final de la Copa Libertadores espera al segundo finalista que enfrentará a Palmeiras, pero el estadio que recibirá el partido ya comenzó a generar conversación. El Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay, fue objeto de observaciones en medios brasileños por las condiciones de algunas de sus instalaciones.

El debate surgió luego de que se viralizara un video en el que se mostró distintos sectores del histórico escenario. Entre los detalles que llamaron la atención estuvieron los asientos de hormigón de la platea América y el estado del agua en la fosa que separa las tribunas populares del terreno de juego.

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La publicación generó comentarios por el contraste entre la importancia del encuentro continental y la apariencia de algunas zonas del estadio. La final está programada para el 28 de noviembre, fecha en la que Montevideo recibirá a los dos equipos que disputarán el trofeo.

¿Qué mostraron las imágenes del Estadio Centenario?

Uno de los aspectos señalados en el video fue la disposición de los asientos de hormigón en la platea América. Según el reporte de medios uruguayos, en algunos lugares cercanos al campo la visibilidad estaría obstruida por la estructura que cubre los bancos de suplentes.

Las imágenes también pusieron el foco en el agua acumulada en la fosa ubicada entre las tribunas Ámsterdam y Colombes y la cancha. Estos elementos despertaron comentarios entre aficionados y usuarios de redes sociales, en particular por la expectativa que genera la final del torneo más importante del fútbol sudamericano.

¿Qué se sabe sobre la preparación de la sede para la final?

La organización del evento contempla revisiones de infraestructura, accesos, seguridad y logística. La Conmebol realizó visitas técnicas en Montevideo durante agosto, con inspecciones en el Estadio Centenario y otros puntos vinculados con la operación de la final.

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El escenario uruguayo tiene una larga historia en el fútbol internacional y fue sede de la final de la Libertadores de 2021, cuando Palmeiras derrotó a Flamengo. Además, está previsto que atraviese reformas relacionadas con la preparación de Uruguay para el Mundial de 2030.

Mientras tanto, la atención se concentra en los preparativos para la edición de 2026 y en las condiciones que encontrará el público que viaje a Montevideo.

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